Манчестер Сити - Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" после поражения от "Пари Сен-Жермен" усложнил себе задачу с попаданием в раунд плей-офф. Но шансы продолжить борьбу в этом турнире у них еще остаются. Для этого необходимо побеждать соперника. Для "Брюгге" этот матч тоже важен, они имеют на три очка больше "горожан" и практически обеспечили себе плей-офф.

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Лига Чемпионов. Этап лиги. Восьмой тур

29 января. 22:00 Манчестер. "Сити оф Манчестер"

"Манчестер Сити" — "Брюгге"

Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)

Трансляция: MEGOGO Футбол 6