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Манчестер Сити - Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Брюгге: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.25 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
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"Манчестер Сити" после поражения от "Пари Сен-Жермен" усложнил себе задачу с попаданием в раунд плей-офф. Но шансы продолжить борьбу в этом турнире у них еще остаются. Для этого необходимо побеждать соперника. Для "Брюгге" этот матч тоже важен, они имеют на три очка больше "горожан" и практически обеспечили себе плей-офф.
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Лига Чемпионов. Этап лиги. Восьмой тур
29 января. 22:00 Манчестер. "Сити оф Манчестер"
"Манчестер Сити" — "Брюгге"
Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Трансляция: MEGOGO Футбол 6
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