  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Манчестер Сити - Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити - Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Манчестер Сити - Брюгге: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.25 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Манчестер Сити - Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" после поражения от "Пари Сен-Жермен" усложнил себе задачу с попаданием в раунд плей-офф. Но шансы продолжить борьбу в этом турнире у них еще остаются. Для этого необходимо побеждать соперника. Для "Брюгге" этот матч тоже важен, они имеют на три очка больше "горожан" и практически обеспечили себе плей-офф.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Favbet
1.22
7.30
12.00
Узнать больше

Лига Чемпионов. Этап лиги. Восьмой тур
29 января. 22:00 Манчестер. "Сити оф Манчестер"
"Манчестер Сити" — "Брюгге"
Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Трансляция: MEGOGO Футбол 6

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Брюгге"
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Штутгарт - Пари Сен-Жермен: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Лилль - Фейеноорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Барселона - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов Брюгге Манчестер Сити смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости