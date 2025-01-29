ЛЧ. Интер – Монако 3:0. Лаутаро Мартинес поставил французов на колени

В рамках восьмого тура Лиги чемпионов "Интер" принимал "Монако". Хозяева считались фаворитами противостояния, ведь в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов они пропустили всего один гол.

Под руководством Симоне Индзаги "Интер" демонстрирует стабильные результаты, как в Серии А, так и в Лиге чемпионов. На выходных подопечные Индзаги разгромили "Лечче" – 4:0. В Лиге чемпионов "Интер" к этому туру обеспечил себе плей-офф. "Монако" в последнее время также радует своих болельщиков. Третье место в чемпионате Франции, а также подопечные Хюттера гарантировали себе место в топ-16 ЛЧ еще до последнего тура.

Игра началась ужасно для гостей из Франции. Тюрама в собственной штрафной сбил Закария и это пенальти. Одиннадцатиметровый хладнокровно реализовал Лаутаро Мартинес – 1:0. Уже на 12-й минуте "Монако" осталось в меньшинстве. Тюрам готовился выбегать один на один, но его сбил Мависса и это удаление. Очень быстро хозяева поля реализовали численное большинство. После передачи Бареллы метров с 10-ти переправил мяч в сетку Мартинес – 2:0. Эпизод просматривали на VAR, но положения вне игры не было.

Еще до середины первого тайма мог доводить счет до разгромного Димарко, но попасть в створ ворот с выгодной позиции не смог. Первый тайм завершился со счётом 2:0. Без шансов для "Монако". Все пошло не так уже с начала встречи.

Безусловно, в численном меньшинстве против такого "Интера" гостям спасти эту игру было невозможно, но хотя бы навязать борьбу они могли. Наверное, с такой задачей подопечные Гюттера и выходили на второй тайм. Сразу после перерыва миланцы взяли мяч под свой контроль и продолжили доминировать. После передачи Мхитаряна мог забивать Тюрам, но пробил прямо в руки голкиперу.

Хозяева поля спокойно контролировали мяч, а гости даже не прессинговали. Такая пассивная игра футболистов "Монако" раздражала Гюттера. На 67-й минуте итальянцы довели счет до разгромного. Удар Мхитаряна парировал голкипер, но первым на добивании оказался Лаутаро – 3:0. Хет-трик для аргентинского нападающего. Доигрывали матч гости вдевятером, ведь травмировался Тезе.

В итоге "Интер" выходит в 1/8 финала, а "Монако" будет играть в 1/16 финала самого престижного европейского турнира.



Лига чемпионов. Этап лиги. Восьмой тур

"Интер" – "Монако" 3:0

Голы: Мартинес (4, пен, 16, 67)

Удаление: Мависса (12)

"Интер": Зоммер – Бастони (Аугусто, 59), де Врей, Павар – Димарко, Мхитарян, Асллани, Барелла (Фраттези, 59), Дюмфрис (Дармиан, 76) – Тюрам (Арнаутович, 60), Мартинес (де Пьери, 76)

"Монако": Маецкий – Вандерсон, Керер (Тезе, 46), Салису, Мависса – Закария, Камара (Магасса, 46) – Аклиуш (Энрике, 19), Головин (Сегир, 79), Минамино (Мишаль, 68) – Эмболо