Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. Интер – Монако 3:0. Лаутаро Мартинес поставил французов на колени
Хет-трик аргентинского нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках восьмого тура Лиги чемпионов "Интер" принимал "Монако". Хозяева считались фаворитами противостояния, ведь в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов они пропустили всего один гол.
Под руководством Симоне Индзаги "Интер" демонстрирует стабильные результаты, как в Серии А, так и в Лиге чемпионов. На выходных подопечные Индзаги разгромили "Лечче" – 4:0. В Лиге чемпионов "Интер" к этому туру обеспечил себе плей-офф. "Монако" в последнее время также радует своих болельщиков. Третье место в чемпионате Франции, а также подопечные Хюттера гарантировали себе место в топ-16 ЛЧ еще до последнего тура.
Игра началась ужасно для гостей из Франции. Тюрама в собственной штрафной сбил Закария и это пенальти. Одиннадцатиметровый хладнокровно реализовал Лаутаро Мартинес – 1:0. Уже на 12-й минуте "Монако" осталось в меньшинстве. Тюрам готовился выбегать один на один, но его сбил Мависса и это удаление. Очень быстро хозяева поля реализовали численное большинство. После передачи Бареллы метров с 10-ти переправил мяч в сетку Мартинес – 2:0. Эпизод просматривали на VAR, но положения вне игры не было.
Еще до середины первого тайма мог доводить счет до разгромного Димарко, но попасть в створ ворот с выгодной позиции не смог. Первый тайм завершился со счётом 2:0. Без шансов для "Монако". Все пошло не так уже с начала встречи.
Безусловно, в численном меньшинстве против такого "Интера" гостям спасти эту игру было невозможно, но хотя бы навязать борьбу они могли. Наверное, с такой задачей подопечные Гюттера и выходили на второй тайм. Сразу после перерыва миланцы взяли мяч под свой контроль и продолжили доминировать. После передачи Мхитаряна мог забивать Тюрам, но пробил прямо в руки голкиперу.
Хозяева поля спокойно контролировали мяч, а гости даже не прессинговали. Такая пассивная игра футболистов "Монако" раздражала Гюттера. На 67-й минуте итальянцы довели счет до разгромного. Удар Мхитаряна парировал голкипер, но первым на добивании оказался Лаутаро – 3:0. Хет-трик для аргентинского нападающего. Доигрывали матч гости вдевятером, ведь травмировался Тезе.
В итоге "Интер" выходит в 1/8 финала, а "Монако" будет играть в 1/16 финала самого престижного европейского турнира.
Лига чемпионов. Этап лиги. Восьмой тур
"Интер" – "Монако" 3:0
Голы: Мартинес (4, пен, 16, 67)
Удаление: Мависса (12)
"Интер": Зоммер – Бастони (Аугусто, 59), де Врей, Павар – Димарко, Мхитарян, Асллани, Барелла (Фраттези, 59), Дюмфрис (Дармиан, 76) – Тюрам (Арнаутович, 60), Мартинес (де Пьери, 76)
"Монако": Маецкий – Вандерсон, Керер (Тезе, 46), Салису, Мависса – Закария, Камара (Магасса, 46) – Аклиуш (Энрике, 19), Головин (Сегир, 79), Минамино (Мишаль, 68) – Эмболо
Популярное сейчас
- Боруссия Дортмунд - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Барселона - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Брест - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Барселона – Аталанта. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon