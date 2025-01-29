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Боруссия Д – Шахтер. АУДИО трансляция матча 8-го тура ЛЧ и параллельных поединков (мультифид)

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Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Боруссия Д – Шахтер. АУДИО трансляция матча 8-го тура ЛЧ и параллельных поединков (мультифид)

DAZN

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UA-Футбол организует комментарий поединка 8-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между дортмундской "Боруссией" и донецким "Шахтером".

Также мы будем сообщать о самых интересных событиях в параллельных встречах!

Шансы "горняков" на то, чтобы продолжить борьбу в турнире – призрачные. Слишком много факторов должно сложиться воедино, чтобы "Шахтер" попал в плей-офф ЛЧ. Тем не менее, подопечные Пушича очень хотят завершить евросезон на мажорной ноте и заодно подпортить настроение "шмелям". Сможет ли "Шахтер" показать такой же агрессивный футбол, как против "Бреста"? Выдержат ли гости давление на "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 29 января – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Тарас Вархоляк

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Тарас Вархоляк
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