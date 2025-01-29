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"По своему потенциалу это футболист национальной сборной Бразилии". Вячеслав Шевчук оценил атаку Шахтера перед Боруссией

Лига Чемпионов

Горняки имеют хороший потенциал

"По своему потенциалу это футболист национальной сборной Бразилии". Вячеслав Шевчук оценил атаку Шахтера перед Боруссией

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук, почти полтора десятка лет своей карьеры проведший в донецком клубе, поделился своими ожиданиями от поединка "горняков" с немецкой "Боруссией" (Дортмунд). Он состоится сегодня в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в рамках заключительного, 8-го тура, основного раунда Лиги чемпионов.

– В предыдущем матче еврокубкового турнира с "Брестом" "Шахтер" показала отличную игру, – вспоминает Шевчук. – Хотя для Марино Пушича это впервые, чтобы зимой команда была так подготовлена. Понятно, что где-то в последние пятнадцать минут того поединка не хватило темпа, который был задан на протяжении большинства игрового времени. Так что после того, как "Шахтер" проявил себя с лучшей стороны во встрече с французами, я верю, что с "Боруссией" "горняки" будут выглядеть достойно и снова покажут хорошую игру. Даже несмотря на то, что матч этот для донецкой команды ничего не решает, он все же очень важен для имиджа клуба. Впрочем, как и для "Боруссии". Сегодняшний поединок станет хорошей подготовкой для дальнейших турнирных дел. Ведь для "Шахтера" теперь будет очень важно наверстывать упущенное в чемпионате Украины.

- Как считаете, не хватает ли чего-то "Шахтеру" в атаке?

– Почему же – у "Шахтера" очень хорошая атака. У него много искусных атакующих игроков. Мы видим сейчас Эгиналду на позиции "девятки". Для меня это очень крутой игрок. По-моему, по своему потенциалу это футболист национальной сборной Бразилии. Кевин, Невертон, Марлон, Педриньо, Зубков, Судаков – все они крутые атакующие игроки. Самым же стабильным игроком "горняков" в чемпионате считаю Крыськива. Поэтому можно уверенно утверждать, что атака у "Шахтера" отличная. Прекрасно работают и фланговые защитники. Согласен, что в конце осенней части чемпионата "горняки" не очень ярко выглядели, да и тяжело им давалась Лига чемпионов. Тогда "Шахтер" не показал свой уровень – тот, который мы все хорошо знаем. На самом деле донецкая команда способна на гораздо большее. И я думаю, что горняки сами это хорошо понимают.

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