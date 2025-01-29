"По своему потенциалу это футболист национальной сборной Бразилии". Вячеслав Шевчук оценил атаку Шахтера перед Боруссией

Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук, почти полтора десятка лет своей карьеры проведший в донецком клубе, поделился своими ожиданиями от поединка "горняков" с немецкой "Боруссией" (Дортмунд). Он состоится сегодня в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в рамках заключительного, 8-го тура, основного раунда Лиги чемпионов.

– В предыдущем матче еврокубкового турнира с "Брестом" "Шахтер" показала отличную игру, – вспоминает Шевчук. – Хотя для Марино Пушича это впервые, чтобы зимой команда была так подготовлена. Понятно, что где-то в последние пятнадцать минут того поединка не хватило темпа, который был задан на протяжении большинства игрового времени. Так что после того, как "Шахтер" проявил себя с лучшей стороны во встрече с французами, я верю, что с "Боруссией" "горняки" будут выглядеть достойно и снова покажут хорошую игру. Даже несмотря на то, что матч этот для донецкой команды ничего не решает, он все же очень важен для имиджа клуба. Впрочем, как и для "Боруссии". Сегодняшний поединок станет хорошей подготовкой для дальнейших турнирных дел. Ведь для "Шахтера" теперь будет очень важно наверстывать упущенное в чемпионате Украины.

- Как считаете, не хватает ли чего-то "Шахтеру" в атаке?

– Почему же – у "Шахтера" очень хорошая атака. У него много искусных атакующих игроков. Мы видим сейчас Эгиналду на позиции "девятки". Для меня это очень крутой игрок. По-моему, по своему потенциалу это футболист национальной сборной Бразилии. Кевин, Невертон, Марлон, Педриньо, Зубков, Судаков – все они крутые атакующие игроки. Самым же стабильным игроком "горняков" в чемпионате считаю Крыськива. Поэтому можно уверенно утверждать, что атака у "Шахтера" отличная. Прекрасно работают и фланговые защитники. Согласен, что в конце осенней части чемпионата "горняки" не очень ярко выглядели, да и тяжело им давалась Лига чемпионов. Тогда "Шахтер" не показал свой уровень – тот, который мы все хорошо знаем. На самом деле донецкая команда способна на гораздо большее. И я думаю, что горняки сами это хорошо понимают.