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Динамо Загреб – Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени

Динамо Загреб – Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Динамо" Загреб на своем поле примет "Милан" в рамках последнего тура основного этапа Лиги чемпионов-2024/25.

Хорваты идут на 26-й строчке, имея в своем активе 8 пунктов. "Россонери" с 15 баллами располагаются на 6-м месте.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 12

Лига Чемпионов. 8-й тур.

29 января 2025. Загреб. "Максимир"

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

Трансляция: Megogo Футбол 12

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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