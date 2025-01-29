Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо Загреб – Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
"Динамо" Загреб на своем поле примет "Милан" в рамках последнего тура основного этапа Лиги чемпионов-2024/25.
Хорваты идут на 26-й строчке, имея в своем активе 8 пунктов. "Россонери" с 15 баллами располагаются на 6-м месте.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 12
Лига Чемпионов. 8-й тур.
29 января 2025. Загреб. "Максимир"
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
Трансляция: Megogo Футбол 12
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Английский клуб провел переговоры с Динамо по трансферу Бражко
- Экс-игрок сборной Украины: Лобановский меня забрал, чтобы спрятать от ЦСКА
- Усик назвал самого опасного соперника в своей карьере
- Палкин рассказал, где Шахтер планирует играть еврокубковые матчи в следующем сезоне
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания