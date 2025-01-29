Кривенцов: Брест очень слабо сыграл против Шахтера. Боруссия - команда совсем другого уровня

Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины, а ныне тренер Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от матч 8-го тура Лиги чемпионов , в котором сегодня "горняки" сыграют с "Боруссией" Дортмунд.

– До матча шансы всегда есть. Но только сама игра покажет, как она завершится. А вот насчет прогнозов, то я не любитель их давать. Надеюсь, что "Шахтер" все же отдаст все силы, чтобы победить.

– Если представить, что вы оказались бы в роли игрока или тренера в дортмундском матче, то как бы поступили? Видимо, учитывая важность результата, стоит рисковать?

– Нет, бежать сразу же вперед, обнажая тылы, нельзя. Пожалуй, нужно действовать монотонно. Ведь следует учитывать, что "Боруссия" – быстрая команда, которая очень хорошо умеет выбегать в контратаки. Поэтому пространство ей давать нельзя. Начинать "горнякам" нужно осторожно, присматриваясь к сопернику. И использовать свои возможности, которые, надеюсь, будут.

– С "Брестом" "Шахтер" сыграл достаточно уверенно, чего не наблюдалось в прошлом году в еврокубковых матчах. Как считаете, позитив после победы над французским клубом передастся и на поединок с "Боруссией"?

– Надеюсь, что так и будет. Но вместе с тем хочу отметить, что "Брест" в том матче очень слабо сыграл. Французы в атаке фактически ничего не предложили. Впрочем, "горняки" – молодцы, сумели этим воспользоваться. А вот "Боруссия" – это уже команда совсем другого уровня.