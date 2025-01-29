Полиция задержала 59 болельщиков ПСЖ перед матчем со Штутгартом в Лиге чемпионов

Перед матчем Лиги чемпионов между "Штутгартом" и "ПСЖ", который состоится 29 января, немецкая полиция задержала 59 болельщиков французской команды.

Такое решение было принято, чтобы предотвратить возможные беспорядки во время матча. Кроме того, 47 фанатов "Штутгарта" получили запрет на посещение этого поединка.

Напомним, что 29 января в 22:00 по Киеву стартует матч "Штутгарт" - "ПСЖ".