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Полиция задержала 59 болельщиков ПСЖ перед матчем со Штутгартом в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

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Полиция задержала 59 болельщиков ПСЖ перед матчем со Штутгартом в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Перед матчем Лиги чемпионов между "Штутгартом" и "ПСЖ", который состоится 29 января, немецкая полиция задержала 59 болельщиков французской команды.

Такое решение было принято, чтобы предотвратить возможные беспорядки во время матча. Кроме того, 47 фанатов "Штутгарта" получили запрет на посещение этого поединка.

Напомним, что 29 января в 22:00 по Киеву стартует матч "Штутгарт" - "ПСЖ".

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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