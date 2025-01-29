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Нападающий Ливерпуля назвал самое большое изменение, которое тренер привнёс в его игру

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Нападающий Ливерпуля назвал самое большое изменение, которое тренер привнёс в его игру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Ливерпуля" назвал самое большое изменение, которое тренер привнёс в его игру.

Коди Гакпо считает, что его позиция при Арне Слоте подходит для игры лучше всего

"Очевидно, что сейчас я играю на левом фланге, так что, думаю, для меня лично это самое большое изменение в мою пользу. Это то, что мне подходит лучше всего, и я думаю, что именно на этом фланге я играю лучше всего.

Я перешёл в "Ливерпуль", много играл на позиции центрального нападающего, что было для меня в новинку. Поэтому мне пришлось адаптироваться к новой позиции, а также к новой команде, так что временами было непросто.

Но да, я очень рад, что теперь играю на левом фланге, и я думаю, что это самое большое изменение, которое менеджер привнёс в мою игру", — сказал Гакпо в интервью TNT Sports.

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Напомним, что Коди Гакпо – воспитанник "ПСВ". За нидерландский клуб нападающий сыграл 159 матчей, в которых забил 55 голов и сделал 50 голевых передач.

Матч "ПСВ – Ливерпуль" состоится 29 января и начнётся в 22:00. До матча "Ливерпуль" - лидер турнирной таблицы с 21-м набранным баллом, "ПСВ" - 19-й с 11-ю очками.

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Ливерпуль Коди Гакпо
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Источник:
Eurosport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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