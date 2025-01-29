Нападающий "Ливерпуля" назвал самое большое изменение, которое тренер привнёс в его игру.

Коди Гакпо считает, что его позиция при Арне Слоте подходит для игры лучше всего

"Очевидно, что сейчас я играю на левом фланге, так что, думаю, для меня лично это самое большое изменение в мою пользу. Это то, что мне подходит лучше всего, и я думаю, что именно на этом фланге я играю лучше всего.

Я перешёл в "Ливерпуль", много играл на позиции центрального нападающего, что было для меня в новинку. Поэтому мне пришлось адаптироваться к новой позиции, а также к новой команде, так что временами было непросто.

Но да, я очень рад, что теперь играю на левом фланге, и я думаю, что это самое большое изменение, которое менеджер привнёс в мою игру", — сказал Гакпо в интервью TNT Sports.