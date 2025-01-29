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Андрей Купцов: Шахтер должен хлопнуть дверью

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Последний матч основного раунда Лиги чемпионов обязывает

Андрей Купцов: Шахтер должен хлопнуть дверью

Getty Images/Global Images Ukraine

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Для донецкого "Шахтера" сегодняшний матч в Дортмунде станет заключительным в основном раунде нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Соперником команды Марино Пушича в 8-м туре клубного евротурнира станет один из грандов немецкого футбола – дортмундская "Боруссия".

Мнением об этой игре с корреспондентом UA-Футбол поделился бывший игрок "горняков" Андрей Купцов.

– Все мы ожидаем, что после предыдущей игры с "Брестом" у донецкой команды появится уверенность, – сказал он. - Может, этот положительный результат даст футболистам "Шахтера" еще большее вдохновение и веру в то, что они действительно способны в Лиге чемпионов на большее.

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– Какой результат видится вам в дортмундском матче?

– Трудно что-то прогнозировать, ведь нынешняя "Боруссия" – соперник очень серьезный, что мы видим по его выступлениям как на евроарене, так и в Бундеслиге. Но как бы то ни было, а в последнем поединке основного этапа соревнований "Шахтер" должен хлопнуть дверью. Будем надеяться, что во встрече с дортмундцами "горняки" проявят все свои лучшие качества и смогут показать такую ​​же игру, как и в поединке с "Брестом".

- Переход в турецкий "Трабзонспор" Даниила Сикана – это существенная потеря для "Шахтера"?

- Конечно, тот факт, что в атаке "Шахтера" не будет Сикана, может сказаться. Но если донецкий клуб отдал этого нападающего туркам, то, видимо, надеется, что другие футболисты заиграют и будут приносить пользу. Возвращаясь к сегодняшнему поединку, конечно же, хочется, чтобы "Шахтер" одержал победу и на мажорной ноте завершил этот этап. Что ж, посмотрим, как будет.

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