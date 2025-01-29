ЛЧ. Спортинг – Болонья 1:1. Без Дьекереша, но с Хардером. Лиссабон берет нужное очко

Объявлены стартовые составы, и оба тренерских штаба отошли от привычных схем. Если раньше "Спортинг" классически играл в 4-3-3, то в этом матче команда была вынуждена перестроиться. Травма лучшего бомбардира Дьекереша спутала все карты, и мы увидели расстановку 4-2-3-1 с молодым датчанином Хардером на острие. "Болонья" также изменила схему, но сохранила насыщенный центр поля — это было необходимо, учитывая серию из шести матчей подряд с пропущенными мячами. Сегодняшняя расстановка 4-4-1-1 говорит о прагматичном подходе с упором на оборону и контратаки.

Удивительно, но уже на 4-й минуте гости заработали два угловых, один из которых едва не привел к голу. После точной подачи от углового флажка мяч прилетел прямо к защитнику "Болоньи". Бекема выиграл борьбу на "втором этаже" и пробил в перекладину. Если бы мяч опустился на несколько сантиметров ниже, гости уже бы вели в счете.

"Болонья" добилась своего на 21-й минуте, открыв счет после розыгрыша третьего углового. Тренерская заготовка сработала: на этот раз Бекема подавал, и его передача нашла партнера по команде. Итальянский полузащитник Побега выиграл борьбу и не оставил шансов голкиперу "Спортинга".

Концовка первого тайма не принесла серьезных изменений. "Спортинг" пытался проводить позиционные атаки и несколько раз пробивал по воротам, но голкипер "Болоньи" уверенно справлялся со своей работой. Последние минуты выдались напряженными: арбитр показал три желтые карточки, а хозяева заработали опасный штрафной. В целом "Спортинг" контролировал мяч, но гости использовали свой шанс по максимуму, нанеся единственный удар в створ.

Первая пятиминутка второго тайма прошла без событий, после чего "Спортинг" был вынужден провести замену — Дебас получил травму. "Болонья" продолжала искать возможности увеличить преимущество и едва не удвоила счет, но Исраэль выручил команду, совершив важный сейв. На 55-й минуте хозяева снова были близки к голу, но их удар оказался выше ворот.

К 60-й минуте стало очевидно, что "Спортинг" без Дьекереша испытывает серьезные проблемы с созданием голевых моментов. Команда комбинирует, наносит удары, но до гола дело не доходит. Матч сопровождается жесткой борьбой и частыми фолами — к этому моменту команды получили уже шесть желтых карточек. Удивительно, но "Болонья", для которой этот матч не имел турнирного значения, показывает высокий уровень игры.

На 77-й минуте молодой нападающий Хардер вернул "Спортинг" в борьбу за выход из группы. Грамотная комбинация с левого фланга принесла результат: Симойнш, вышедший на замену, отдал точный пас, а Хардер с первого касания отправил мяч в сетку. Здесь стоит отметить верное решение главного тренера.

Арбитр добавил шесть минут, но счет больше не изменился. Несмотря на ничью, "Спортинг" проходит в следующий раунд Лиги чемпионов. Учитывая динамику игры, этот результат справедлив. "Болонья" заслуженно забила свой гол благодаря четко отработанным стандартам, а "Спортинг" смог прибавить во втором тайме и остаться в числе 24 лучших команд турнира.

Лига чемпионов, 8-й тур

Стадион: "Жозе Альваладе" (Лиссабон)

Главный судья: Бастьен Б. (Франция)

"Спортинг" — "Болонья" 1:1

Голы: Хардер (77) – Побега (21)

"Спортинг": Исраэль – Фреснеда, Диоманде, Инасиу, Араухо – Хьюлман, Дебас – Тринкан, Браганса, Катамо, Хардер.

"Болонья": Равалья – Миранда, Касале, Бекема, Холм – Ндойе, Побега, Фергюсон, Айлинг – Фабиан – Кастро.

Предупреждения: Дебас (43) Симойнш (66) Хьюлман (87) Кенда (93) — Холм (22) Бекема (42) Айлинг (44) Ликояннис (56) Эрлич (72)