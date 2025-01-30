ЛЧ. Лилль – Фейеноорд 6:1. Французы ворвались в 1/8

"Лилль" бодро начали матч. Еще в первые 10 минут игры команда уже совершила три попытки ударов по воротам соперника – одна из них пришлась в створ, которая в последствии стала первым забитым. На 4 минуте "ЛОСК" открыл счет с помощью гола Сахрауи. Казалось бы, это должно было прижать нидерландцев, однако "Фейеноорд" принял это как вызов. Команда стремительно отправилась в атаку и, несмотря на шум французских фанатов, уже на 9 минуте поразили ворота Шевалье – но фол против голкипера не позволил засчитать взятие. "Фейеноорд" продолжил давление. Через 5 минут команда после углового все же смогла сделать то, что вернуло их сразу к игре, а именно: сравняли счет. Подача, скидка, и Хименес забивает. После 14 минут матча счет был 1:1.

После столь быстрого старта от обеих сторон команды немного вернулись в обычный ритм. Только стадион не затихал, создавая безумную атмосферу и поддержку для своего клуба. "Лилль" снова понемногу перехватывал инициативу. Давление на "Фейеноорд" увеличивалось: нидерландцы не могли долго удержать мяч и приходилось цепляться за длинные передачи. То, что игра развивалась не по плану нидерландского клуба, стало заметно во второй половине первого тайма. На 28 минуте уже вынужденно заменили автора гола Хименеса. А через две минуты игру пришлось остановить из-за голкипера "Фейенорда": Бэйлоу упал на газон, сигнализировав о дискомфортном ощущении после прошедшего столкновения в одном из моментов. Как следствие, на поле выходит Велленройтер. И после этого черная полоса не заканчивалась. Почти сразу "Лилль" воспользовался всем этим давлением и провел отличную атаку, прострелив в штрафную. Прострел срезал в свои ворота Траунер. К первому тайму арбитр компенсировал 6 минут. "ЛОСК" по-прежнему давил, а "Фейеноорд" пытался прийти в себя после такого отрезка. Свисток зафиксировал счёт 1:1 в первой половине игры.

Второй тайм начался с попыток "Фейенорда" перевернуть игру в свою пользу. В первые 5 минут удалось уверенно приближаться к штрафной французов. Стадион будто немного стих по сравнению с первым таймом. Медленно шум арены снова наполнял игру: свисты в адрес гостей и аплодисменты на контратаки "Лилля". "Фейеноорд" радовал тем, что вышел бороться за результат, высоко прессинговал соперника. Однако "ЛОСК" вроде бы даже не испугались, а наоборот: прекрасно знали, как им нужно поступать в данной ситуации. Команда качественно выбегала в атаку. Так, в очередной попытке удалось оказаться в штрафной "Фейеноорда" и снова воспользоваться действиями защитников нидерландской команды. Давид Ганцко забил в свои ворота. Это уже второй автогол для "Фейеноорда" в этой встрече.

В дальнейшем продолжался сценарий начала второго тайма. Гости пытались давить, создавать шансы. Хозяева отчаянно боролись в любом моменте, успевая периодически выбегать вперед. Так, подойдя к воротам, Буадди пытался нанести дальний удар, однако мяч срезался с ноги и улетел в сторону штрафной. Подобрав его, Джонатан Дэвид прекрасно разобрался с защитниками и пробил в дальний угол – 4:1 на 74 минуте. "Фейеноорд" потерялись в игре, а "Лилль" побежали добивать соперника. На 76-й минуте Траунер оформил дубль из автоголов в этом матче, а уже на 80-й в очередной атаке головой забил Кабелла. Счет – 6:1. Команды доигрывали игру. Добавленные 4 минуты к концу матча на финальный результат не повлияли. Финальный свисток – разгромная победа выводит "Лилль" на 7 строчку турнирной таблицы и позволяет выйти в 1/8 турнира. "Фейеноорд" соответственно упустил такую ​​возможность, однако продолжит выступления в Лиге чемпионов уже с раунда 1/16 плей-офф.

Лига чемпионов, групповой этап, 8 тур

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнев-д'Аск)

Главный судья: Славко Винчич (Словения)

"Лилль" – "Фейеноорд" 6:1

Голы: Сахрауи (4), Траунер (АГ, 38, 76), Ганцко (АГ, 57), Дэвид (74), Кабелла (80) – Хименес (14)

"Лилль", 4-2-3-1, Шевалье – Менье, Диаките, Александро, Баккер (Гудмундссон, 83) – Буадди, Мукау – Сахрауи (Лачааб, 90), Гомес (Дэвид, 63), Кабелла (Мбаппе, 83) ) – Байо (Харальдссон, 63)

"Фейеноорд", 4-3-3, Бэйлоу (Велленройтер, 36) – Смал, Ганцко, Траунер, Нивкоп (Митчель, 63) – Милламбо, Белен, Хван (Зехиэл, 46) – Пайшан (Осман, 63), Хименес ( Уэда, 28), Хадж-Муса

Предупреждения: Шевалье (62), Мукау (65), Кабелла (81) – Траунер (42)