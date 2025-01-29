Лига Чемпионов
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ЛЧ. Штурм – РБ Лейпциг 1:0. Грац шокирует Лейпциг под присмотром украинского арбитра
Минимальная победа хозяев
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, 8-й тур
Стадион: "Вертерзе-Штадион" (Клагенфурт)
Главный судья: Николай Балакин (Украина)
"Штурм" – "РБ Лейпциг" 1:0
Гол: Малик (42)
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