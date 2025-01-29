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ЛЧ. Штурм – РБ Лейпциг 1:0. Грац шокирует Лейпциг под присмотром украинского арбитра

Лига Чемпионов
Обновлено

Минимальная победа хозяев

ЛЧ. Штурм – РБ Лейпциг 1:0. Грац шокирует Лейпциг под присмотром украинского арбитра

Getty Images/Global Images Ukraine

Денис Шабрат Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, 8-й тур

Стадион: "Вертерзе-Штадион" (Клагенфурт)

Главный судья: Николай Балакин (Украина)

"Штурм" – "РБ Лейпциг" 1:0

Гол: Малик (42)

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