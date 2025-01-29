ЛЧ. Штурм – РБ Лейпциг 1:0. Грац шокирует соперника под присмотром украинского арбитра

Учитывая, что это последняя игра в Лиге Чемпионов этого сезона для обеих команд, тренеры решил сделать ряд замен. Кому-то дать отдохнуть, кому-то дать дополнительную практику. Тренер "Штурма" Юрген Зоймель сделал две замены по сравнению с матчем против Аталанты": вместо Айву в защите вышел Гейрховер, а вместо Камара в нападении выпустил Сиди Джатта. Схему решил не менять – те же 4-4-2, которые были в Италии неделю назад. Марко Розе сделал три замены по сравнению с домашней игрой против "Спортинга". Остались в запасе: Раум, Симонс и Шешко. Вместо них на поле появились: Антонио Нуса, Юссуф Поульсен и Артур Вермерен. Так же Розе решил сыграть в три защитника, а не в четыре.

Первый тайм. На первых минутах команды осторожничают. И вот на 10-й минуте первый момент у "РБ Лейпцига". Баумгартнер, как локомотив пронесся мимо трёх соперников, но влетел во вратаря. "РБ Лейпциг" создаёт момент за моментом. Нуса бьет из-за переделов штрафной – сейв в исполнении вратаря "Штурма", мяч уходит на угловой. Опенда бьёт мимо после быстрой атаки. Баумгартнер хорошо закручивает мяч со штрафного. Но немного не попадает. Лишь на исходе получаса игры у "Штурма" началось что-то получаться в атаке. И вот как бывает, хорошие моменты были у одних, а забили другие.

На 42-й минуте "Штурму" удалось реализовать стандарт. Бевинг подал с углового, Чуквуани пробросил головой с ближней на дальнюю штангу и оставленный в одиночестве Малич открывает счёт. "Лейпциг" не откладывает с ответной атакой. Гертрюйда и Баумгартнер убегают в быструю атаку. Удар первого парирует вратарь, а удар второго уходит выше ворот.

Второй тайм. И с самого начала которого "РБ Лейпциг" атакует и наиболее активный Баумгартнер своим ударом заставляет вратаря соперника отбивать мяч на угловой. А вот "Штурм" отвечает и Бевинг смог даже забить. Но главный судья Балакин, после просмотра ВАР отменил этот гол, найдя нарушение со стороны Джатты на Гертрюйде. Игра совершенно выровнялась. Уже у Лейпцига нет того преимущества, что было в первом тайме. Больше атакуют хозяева. Были проведены замены, но переломить ход поединка они не смогли. "Штурм" был ближе к тому, чтобы забить второй мяч, нежели "РБ Лейпциг", чтобы сравнять его.

"Штурм", благодаря этой победе, набирает 6 очков и занимает итоговое 30-е место. "РБ Лейпциг" завершает турнир на 32-м месте одержав лишь одну победу в восьми играх. Что, безусловно, провал для немецкого клуба.

Необходимо отметить нашего судью. Николай Балакин провёл матч спокойно и внимательно. Все карточки розданы по делу, включая главного тренера "Штурма" Юргена Зоймеля, который был не согласен с отменой забитого мяча. Этот гол Николай отменил после просмотра ВАРа.

Лига Чемпионов. 8-й тур

Стадион: "Вертерзее Штадион" (Клагенфурт)

Главный судья: Николай Балакин (Украина)

"Штурм" – "Ред Булл Лейпциг" 1:0

Гол: Малич 42

"Штурм": Схерпен – Лавале, Гейрховер, Вютрих, Малич – Китеишвили, Чуквуани, Ялькуйе, Станкович (Хирландер 86) – Джатта (Камара 74), Бевинг (Звонарек 90)

"Ред Булл Лейпциг": Вандервордт - Орбан, Снейволд (Хави Симонс 66), Бетшабу (Лукеба 72) - Хайдара, Гертрюйда (Клостерманн 84), Вермерен, Нуса, Баумгартнер (Раум 66), - Опенда, Поульсен (Шешко 66)

Предупреждения: Хайдара 41, Лавале 51, Джатта 64, Юрген Зоймель 64