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ЛЧ. Манчестер Сити – Брюгге 3:1. Команда Гвардиолы пролезла в плей-офф

Лига Чемпионов

Увидим "горожан" в следующей стадии

ЛЧ. Манчестер Сити – Брюгге 3:1. Команда Гвардиолы пролезла в плей-офф

Getty Images / Global Images Ukraine

Евгений Гладун Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, 8-й тур

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Хосе Мартинес Санчес (Испания)

"Манчестер Сити" – "Брюгге" 3:1

Голы: Савиньо (77), Ордонес (62, автогол), Ковачич (53) – Оньедика (45)

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Лига чемпионов Брюгге Манчестер Сити
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
30.01.2025 в 00:02
много дурных перепасовок и мало ударов по воротам а защита слабая
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
30.01.2025 в 00:02
много дурных перепасовок и мало ударов по воротам а защита слабая
Ответить
1
0

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