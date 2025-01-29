Лига Чемпионов
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ЛЧ. Манчестер Сити – Брюгге 3:1. Команда Гвардиолы пролезла в плей-офф
Увидим "горожан" в следующей стадии
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига чемпионов, 8-й тур
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
Главный судья: Хосе Мартинес Санчес (Испания)
"Манчестер Сити" – "Брюгге" 3:1
Голы: Савиньо (77), Ордонес (62, автогол), Ковачич (53) – Оньедика (45)
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alex.belogubko (одесса)
30.01.2025 в 00:02
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