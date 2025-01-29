Тренер Баварии - о матче против Слована: Мы сделаем все, что в наших силах

Венсан Компани, тренер "Баварии", высказался о восьмом туре Лиги чемпионов, где его подопечные сыграют против ФК "Слован Братислава".

"Я провел воскресенье за подсчетами. Это также моя работа. Я имею приблизительное представление о том, что должно произойти для того, чтобы мы финишировали в восьмерке лучших. Мы всегда сильнее дома.

Мы подготовимся к тому, что нас ждет, как можно лучше. Целью было выиграть шесть игр и попасть в восьмерку сильнейших. Теперь мы должны попытаться выиграть пятую игру, а дальше увидим, что произойдет.

Независимо от того, что случится на нашем пути, мы сделаем все, что в наших силах", - сказал специалист.