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Тренер Баварии - о матче против Слована: Мы сделаем все, что в наших силах
Специалист выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Венсан Компани, тренер "Баварии", высказался о восьмом туре Лиги чемпионов, где его подопечные сыграют против ФК "Слован Братислава".
"Я провел воскресенье за подсчетами. Это также моя работа. Я имею приблизительное представление о том, что должно произойти для того, чтобы мы финишировали в восьмерке лучших. Мы всегда сильнее дома.
Мы подготовимся к тому, что нас ждет, как можно лучше. Целью было выиграть шесть игр и попасть в восьмерку сильнейших. Теперь мы должны попытаться выиграть пятую игру, а дальше увидим, что произойдет.
Независимо от того, что случится на нашем пути, мы сделаем все, что в наших силах", - сказал специалист.
Добавим, что матч "Бавария" - "Слован Братислава" стартует 29 января в 22:00 по киевскому времени.
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