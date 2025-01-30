Восьмёрка лучших. Определились все команды Лиги Чемпионов, которые прошли в 1/8 финала

Определились все команды Лиги Чемпионов, которые прошли в 1/8 финала.

До финального тура досрочно обеспечили себе путёвку две команды - "Ливерпуль" и "Барселона".

Теперь восьмёрка сильнейших выглядит так:

Ливерпуль – 21 балл Барселона – 19 баллов Арсенал – 19 баллов Интер - 19 баллов Атлетико - 18 баллов Байер - 16 баллов Лилль - 16 баллов Астон Вилла - 16 баллов

Эти команды пропустят стыковые матчи и будут ждать своих соперников в 1/8 финала.

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Напомним, жеребьёвка 1/8 финала Лиги Чемпионов пройдёт 21 февраля. На ней команды узнают своих соперников вплоть до финала