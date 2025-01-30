Лига Чемпионов
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Восьмёрка лучших. Определились все команды Лиги Чемпионов, которые прошли в 1/8 финала
Они пропустят два матча
shakhtar.com
Определились все команды Лиги Чемпионов, которые прошли в 1/8 финала.
До финального тура досрочно обеспечили себе путёвку две команды - "Ливерпуль" и "Барселона".
Теперь восьмёрка сильнейших выглядит так:
- Ливерпуль – 21 балл
- Барселона – 19 баллов
- Арсенал – 19 баллов
- Интер - 19 баллов
- Атлетико - 18 баллов
- Байер - 16 баллов
- Лилль - 16 баллов
- Астон Вилла - 16 баллов
Эти команды пропустят стыковые матчи и будут ждать своих соперников в 1/8 финала.
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Напомним, жеребьёвка 1/8 финала Лиги Чемпионов пройдёт 21 февраля. На ней команды узнают своих соперников вплоть до финала
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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