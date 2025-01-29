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Решающий матч. Стартовые составы команд на поединок Боруссия Д - Шахтер

Лига Чемпионов
Обновлено

Стартовые составы команд

Решающий матч. Стартовые составы команд на поединок Боруссия Д - Шахтер

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 29 января, состоится матч 8-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором "Шахтер" на выезде сыграет с "Боруссией" Дортмунд.

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

"Боруссия": Кобель, Шлоттербек, Бенсебаини, Гирасси, Брандт, Байер, Забитцер, Джан, Райерсон, Адейеми, Гиттенс

Запасные: Майер, Лотка, Коуто, Антон, Рейна, Гросс, Дюранвиль, Кэмпбелл, Ветьен, Мане, Кабар, Азхил

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"Шахтер": Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Марлон, Судаков, Зубков, Кевин, Педриньо

Запасные: Твардовский, Фесюн, Педро Энрике, Грам, Конопля, Фарина, Степаненко, Швед, Бондаренко, Невертон, Траоре

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Боруссия" - "Шахтер".

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.

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