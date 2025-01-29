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Решающий матч. Стартовые составы команд на поединок Боруссия Д - Шахтер
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня, 29 января, состоится матч 8-го тура основного раунда
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
"Боруссия": Кобель, Шлоттербек, Бенсебаини, Гирасси, Брандт, Байер, Забитцер, Джан, Райерсон, Адейеми, Гиттенс
Запасные: Майер, Лотка, Коуто, Антон, Рейна, Гросс, Дюранвиль, Кэмпбелл, Ветьен, Мане, Кабар, Азхил
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"Шахтер": Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Марлон, Судаков, Зубков, Кевин, Педриньо
Запасные: Твардовский, Фесюн, Педро Энрике, Грам, Конопля, Фарина, Степаненко, Швед, Бондаренко, Невертон, Траоре
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.
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