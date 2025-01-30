Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны вероятные пары, которые могут сыграть между собой в плей-офф Лиги Чемпионов
Какие пары ожидают нас в стыковых матчах?
shakhtar.com
Завершились все матчи группового этапа Лиги чемпионов, и теперь мы знаем, какие команды будут бороться за путевки в 1/8 финала в стыковых матчах.
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Вот вероятные пары, которые могут сыграть между собой в плей-офф Лиги Чемпионов:
- "Брест" или "Монако" может сыграть против "Бенфики" или "ПСЖ".
- "Брюгге" или "Спортинг" может сыграть против "Боруссии Д" или "Аталанты".
- "Манчестер Сити" или "Селтик" может сыграть против „Баварии“ или „Реала“.
- "Ювентус" или "Фейенорд“ может сыграть против "ПСВ" или "Милана".
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kre4et (Київ )
30.01.2025 в 00:07
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