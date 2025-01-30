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Известны вероятные пары, которые могут сыграть между собой в плей-офф Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Какие пары ожидают нас в стыковых матчах?

Известны вероятные пары, которые могут сыграть между собой в плей-офф Лиги Чемпионов

shakhtar.com

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Завершились все матчи группового этапа Лиги чемпионов, и теперь мы знаем, какие команды будут бороться за путевки в 1/8 финала в стыковых матчах.

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Вот вероятные пары, которые могут сыграть между собой в плей-офф Лиги Чемпионов:

  • "Брест" или "Монако" может сыграть против "Бенфики" или "ПСЖ".
  • "Брюгге" или "Спортинг" может сыграть против "Боруссии Д" или "Аталанты".
  • "Манчестер Сити" или "Селтик" может сыграть против „Баварии“ или „Реала“.
  • "Ювентус" или "Фейенорд“ может сыграть против "ПСВ" или "Милана".

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Комментарии
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kre4et (Київ )
30.01.2025 в 00:07
Брест - ПСЖ; Монако - Бенфіка; Брюгге - Аталанта; Спортінг - Боруссія Д; Ман Сіті - Баварія; Селтік - Реал; Ювентус - ПСВ; Феєнорд - Мілан
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Комментарии 1
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kre4et (Київ )
30.01.2025 в 00:07
Брест - ПСЖ; Монако - Бенфіка; Брюгге - Аталанта; Спортінг - Боруссія Д; Ман Сіті - Баварія; Селтік - Реал; Ювентус - ПСВ; Феєнорд - Мілан
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