Известны вероятные пары, которые могут сыграть между собой в плей-офф Лиги Чемпионов

Завершились все матчи группового этапа Лиги чемпионов, и теперь мы знаем, какие команды будут бороться за путевки в 1/8 финала в стыковых матчах.

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Вот вероятные пары, которые могут сыграть между собой в плей-офф Лиги Чемпионов: