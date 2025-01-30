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Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Кто продолжит борьбу за трофей?

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

29 января завершился групповой этап главного клубного европейского турнира. Все матчи 8-го тура Лиги чемпионов были сыграны одновременно, поединки стартовали в 22:00 по киевскому времени.

После завершения группового раунда определились команды, которые теперь продолжат путь в финал ЛЧ через плей-офф.

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Теперь коллективам предстоят двухматчевые противостояния, где каждый гол и каждое тактическое решение будут иметь огромное значение.

Команды, занявшие первые 8 мест и которые получили прямую путевку в 1/8: "Ливерпуль" (21 очко), "Барселона" (19), "Арсенал" (19), "Интер" (19), "Атлетико" (18), "Байер" (16), "Астон Вилла" (16), "Лилль" (16);

Команды, которые попали в стадию предварительного раунда плей-офф: "Аталанта" (15), "Боруссия Д" (15), "Реал" (15), "Бавария" (15), "Милан" (15), "ПСВ" (14), "ПСЖ" (13), "Бенфика" (13), "Монако" (13), "Фейенорд" (13), "Брест" (13), "Ювентус" (12), "Селтик" (12), "Манчестер Сити" (11), "Брюгге" (11), "Спортинг" (11).

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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