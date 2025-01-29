Вопреки желанию тренера. Нападающий Ливерпуля пропускает матч Лиги Чемпионов с ПСВ

Нападающий "Ливерпуля" пропускает матч Лиги Чемпионов с "ПСВ".

Дарвин Нуньес не попал в заявку на матч с нидерландской командой.

Team news is in ???????? #UCL — Liverpool FC (@LFC) January 29, 2025

По информации журналиста Liverpool Echo Иана Дойла, нападающий пропускает поединок из-за болезни.

Клуб информации по футболисту не предоставлял.

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В этом сезоне Дарвин Нуньес провёл 29 матчей за "Ливерпуль" в которых отметился 6 голами и 4 ассистами. В Лиге Чемпионов уругвайский нападающий выходил с первых минут в 4-х матчах.

Напомним, матч "ПСВ – Ливерпуль" начнётся 29 января в 22:00 по киевскому времени.