ЛЧ. Зальцбург - Атлетико Мадрид 1:4. Мадридцы продолжают прогулку в Лиге чемпионов

8-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Среда, 29-е января

Зальцбург - Атлетико, 1:4

Голы: Адам Дагим 90+1 - Джулиано Симеоне 4, Антуан Гризманн 13, 45+1, Маркос Льоренте 63

Как и предполагалось, доминировать в игре должна была команда из Мадрида, поэтому подопечные Диего Симеоне открыли счет на четвертой минуте после ошибки защитников "Зальцбурга", которые образовали провал у голкиперской площадки. Этим воспользовался Джулиано Симеоне.

Второй гол не заставил себя долго ждать, и на 13-й минуте уже отличился французский нападающий Антуан Гризманн. Сначала это мог быть дубль Симеоне, однако с вратарской линии Гризманн в подкате оформил свой пятый гол в рамках Лиги чемпионов.

Под конец первого тайма темп "Атлетико" снизился, и они отдали мяч "Зальцбургу". Команда Томаса Леча начала атаковать и проверять Яна Облака, но забить светло-коричневым так и не удалось. "Матрасники" снова завладели мячом, что привело к третьему голу - дублем отметился Гризманн.

Итак, весь первый тайм прошел в одни ворота, а именно в ворота Александера Шлагера. Мадридцы забили три гола и, начав вторую 45-минутку, продолжили владеть инициативой на поле, создавая угрозу у ворот австрийской команды.

Впоследствии "Зальцбург" все чаще подходил к воротам гостей и проводил атаки, но удача явно была не на их стороне, а реализация хромала. Зато у "Атлетико" все складывалось очень удачно - на 63-й минуте игры полузащитник Маркос Льоренте забил четвертый гол для "матрасников".

После забитого четвертого гола "быки" снова начали проявлять активность на домашнем поле, пытаясь забить хотя бы один мяч. Однако в центре поля мяч перехватывали подопечные Диего Симеоне. Впрочем, "Зальцбургу" все же удалось отличиться, хотя это произошло после неудачной контратаки "Атлетико". Сначала испанцы провели атаку, которая привела к угловому, но он же обернулся голом не в ворота Шлагера, а в ворота Облака. После заброса на левый край от гостей хозяева сумели завладеть мячом, и Дагим нанес удар издали - мяч оказался в сетке. Счет стал 1:4, и с таким результатом завершилась игра 8-го тура Лиги чемпионов.

Мадридский "Атлетико" прошел дальше, а для подопечных Томаса Леча выступление в Лиге чемпионов завершилось.

Тренер: Томас Леч.

"Зальцбург": Александер Шлагер, Амар Дедич, Самсон Байду, Хендри Бланк, Алекса Терзич (Леандро Моргалла), Мусса Йео Кунфоло (Петар Ратков), Николас Капальдо (Стефан Байчетич), Мамади Диамбу (Такуму Кавамура), Оскар Глух, Нене Доргелес (Бобби Кларк), Адам Дагим.

Тренер: Диего Симеоне.

"Атлетико": Ян Облак, Маркос Льоренте, Робен Ле Норман, Клеман Ленгле, Сесар Аспиликуэта, Джулиано Симеоне (Науэль Молина Лусеро), Родриго Де Пауль (Конор Галлахер), Хорхе Коке, Семуэл Лино (Тома Лемар), Антуан Гризманн (Родриго Рикельме), Хулиан Альварес (Александер Сёрлот).

Предупреждения: Николас Капальдо 57, Хендри Бланк 66.