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ЛЧ. Брест - Реал 0:3. Королевский клуб набирает три очка и выходит в плей-офф

Лига Чемпионов

Команда Карло Анчелотти одерживает уверенную победу на выезде

ЛЧ. Брест - Реал 0:3. Королевский клуб набирает три очка и выходит в плей-офф

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Этап лиги, 8-й тур

Стадион: "Стад де Рудуру" (Генгам)

Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)

"Брест" "Реал" 0:3

Голы: Родриго (27, 78), Беллингем (56)

*На 50-й минуте гол Людовика Ажорка был отменен после просмотра ВАР из-за положения вне игры

"Брест": Бизот — Лаж, Кулибали, Шардонне, Лала — Маньетти (Фавр, 61), Фернандеш, Камара (Дель Кастильо, 70)— Думбия (Ле-Мелу, 61) — Бальде (Сима, 70), Ажорк (Салах, 79)

"Реал": Куртуа — Менди, Рюдигер, Чуамени (Алаба, 82), Васкес (Асенсио, 82) — Модрич (Эндрик, 88), Вальверде — Родриго, Беллингем (Себальос, 82), Диас (Гюлер, 72) — Мбаппе

Предупреждения: Лаж (10) — Чуамени (29), Рюдигер (35), Беллингем (74)

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