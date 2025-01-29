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ЛЧ. Брест - Реал 0:3. Королевский клуб набирает три очка и выходит в плей-офф
Команда Карло Анчелотти одерживает уверенную победу на выезде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. Этап лиги, 8-й тур
Стадион: "Стад де Рудуру" (Генгам)
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)
"Брест" — "Реал" 0:3
Голы: Родриго (27, 78), Беллингем (56)
*На 50-й минуте гол Людовика Ажорка был отменен после просмотра ВАР из-за положения вне игры
"Брест": Бизот — Лаж, Кулибали, Шардонне, Лала — Маньетти (Фавр, 61), Фернандеш, Камара (Дель Кастильо, 70)— Думбия (Ле-Мелу, 61) — Бальде (Сима, 70), Ажорк (Салах, 79)
"Реал": Куртуа — Менди, Рюдигер, Чуамени (Алаба, 82), Васкес (Асенсио, 82) — Модрич (Эндрик, 88), Вальверде — Родриго, Беллингем (Себальос, 82), Диас (Гюлер, 72) — Мбаппе
Предупреждения: Лаж (10) — Чуамени (29), Рюдигер (35), Беллингем (74)
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