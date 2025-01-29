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Впервые с 2006 года. Ливерпуль на матч против ПСВ выпустил в старте четырёх футболистов младше 21 года
Пусть побегают
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" на матч против "ПСВ" выпустил в старте четырёх футболистов младше 21 года.
В стартовом составе "Ливерпуля" на матч против ПСВ защитник Конор Брэдли, полузащитники Харви Эллиот и Джеймс Мак Коннелл и нападающий Джейден Дэннс.
На скамейке запасных старше всех вратарь Витезслав Ярош, которому 23 года.
По информации Opta, это произошло впервые с декабря 2006 года. Подобное было в матче против "Галатасарая".
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До матча "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице Лиги Чемпионов, набрав 21 балл. "ПСВ" - 19-й с 11-ю баллами.
Матч начнётся 29 января в 22:00 по киевскому времени.
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