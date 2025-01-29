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ЛЧ. Ювентус - Бенфика 0:2. Орлы показали характер
Команда Трубина зарабатывает путевку в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. 8-й тур
29 января. Турин. "Ювентус Стэдиум".
Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)
"Ювентус" – "Бенфика" 0:2
Голы: Павлидис 16, Кекчю 80
"Ювентус": Перин - Веа, Калулу (Локателли 16), Гатти, Маккенни - Тюрам (Копмейнерс 61), Дуглас Луис - Консейсау, Мбангула (Гонсалес 61), Йылдыз - Влахович
"Бенфика": Трубин - Араужу (Рего 90), Силва, Отаменди, Ба - Флорентину, Аурснес, Кекчю (Роллхайзер 90) - Ди Мария (Актюркоглу 71), Павлидис (Амдуни 84), Шельдеруп (Баррейро 71)
Предупреждения: Отаменди 63, Ба 78 - Влахович 56
Беря во внимание свое шаткое турнирное положение, "Бенфика" бросилась в атаку с первых минут. Сперва Павлидису совсем немного не хватило, чтобы замкнуть прострел Ди Марии, далее Шельдеруп дважды с левого фланга с близкого расстояния пробил в руки Перина. Трубину, в то же время, тоже работа нашлась после удара головой Мбангула.
На 16-й минуте из-за травмы у "Ювентуса" Калулу был заменен на Локателли, и тут же гости открыли счет. Аурснас шикарно из глубины забросил на Ба, тот покатил на пустые Павлидису, который хладнокровно отправил мяч в сетку.
В середине тайма не самым лучшим образом Трубин сыграл на выходе, но быстро исправился, парировав удар Веа на добивании.
В компенсированное время обязан был дубль оформлять Павлидис. Аурснес перехватил передачу Гатти на Локателли, отдал на свободного центрфорварда, но тот пробил прямо в Перина.
Во втором тайме мяч уже полностью перешел под контроль "Ювентуса". Правда, особо эффективнее у ворот "орлов" хозяева от этого не стали.
На 57-й минуте Тюрам проверил Трубина ударом из-за пределов штрафной, а буквально в следующей атаке Йылдыз поразил сетку с внешней стороны.
По-настоящему пришлось украинскому голкиперу выручать свою команду на 75-й минуте. Маккенни прострелил с левого фланга, Дуглас Луис переправил мяч в дальний угол, но Трубин намертво забрал кожаного в свои руки.
Вскоре после этого успехом увенчалась одна из редких во второй половине встреч атака "Бенфики". Павлидис в полуфланге покатил мяч в зону перед штрафной, Актюркоглу пропустил снаряд на своего соотечественника Кекчю, и тот точно пробил в нижний угол, установив окончательный счет поединка.
Благодаря этой победе "Бенфика" сумела пробиться в зону стыковых матчей плей-офф, заняв по итогам основного этапа 16-е место. "Ювентус", в свою очередь, финишировал 20-м, и тоже будет ждать своего следующего соперника.
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