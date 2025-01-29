ЛЧ. Байер - Спарта 2:0. Нерешаемая задачка от Хаби Алонсо

С первых секунд поединка, без всяких сантиментов, "фармацевты" начали зажимать "спартанцев". Подопечные Хаби Алонсо пускали в ход все, в частности акцентируя свои атаки на скоростных флангах. Немцы имели тотальное преимущество, как в контексте владения мячом, так и доминировали по количеству ударов. Традиционно, самым активным в составе действующего чемпиона Германии был Вирц. Часто именно Флориана можно было увидеть в эпицентре событий. 10-й номер леверкузенцев развивал атаки, и сам пристреливался по воротам чехов.

Забитый мяч, откровенно, напрашивался. И вот на экваторе первого тайма после суматохи в штрафной зоне гостей возникло подозрение на пенальти. Впрочем, болгарский арбитр встречи Георги Кабаков отменил 11-метровый - мяч попал в голову Зеленому, а не в руку.

Однако, футболисты "Байера" вообще не стушевались и продолжили нагнетать. И все-таки, счет был быстро открыт. Фримпонг как локомотив промчался по правому флангу, прострелил в центр, а Вирц в одно касание переправил кожаного в дальний угол.

Примечательно, что наставник чехов Ларс Фриис отзеркалил игровую схему своей команды на эту встречу, применив линию из трех центрбеков. Однако, откровенно говоря, это вообще не помогало. "Байер" спокойно контролировал ход игры и задавал удобный для себя темп, умело передергивая скорости и ритм.

Однако, несмотря на это, местная публика требовала больше. И "Байер" мог дать это "больше" в контексте голов. Но частенько хозяев подводила реализация. Потому что моментов было достаточно - чехи при всей имитации активности какого-то конкретного сопротивления не оказывали. Леверкузенцы без проблем проходили центр поля и доставляли мяч к воротам "Спарты".

С течением времени общая картинка и сценарий матча совершенно не менялись. Хозяева плели кружева вокруг штрафной своих визави. Ну а "спартанцы", как будто смирившись со своим участием, планомерно оборонялись. В конце концов пришел и второй мяч команды Алонсо. Тот же Вирц прицельно пробил со штрафного, а Телла оказался первым на добивании - 2:0.

Вопрос на счет победителя и до этого не стоял, если честно. Однако, после этого он закрылся уже по сути окончательно.

Интересно, что оба наставника тянули с первыми заменами до последней трети поединка. И если в контексте испанского специалиста это легко объяснить - игра полностью под контролем твоих футболистов, зачем что-то менять? То вот почему датчанин Фриис тянул с ротациями - непонятно. Невооруженным глазом было видно, что с этой формацией против этих "фармацевтов" ловить просто нечего.

Счет до разгромного мог доводить Гримальдо, но в упор не сумел обыграть стража ворот "Спарты" Виндаля. В итоге, коллективы в таком же характере довели эту встречу до логического завершения. Слишком разные уровни команд на данном этапе. Леверкузенцы в энергосберегающем режиме без проблем на классе переиграли "спартанцев". При этом, за весь матч подопечные Фрииса так и не сумели раскрыть замысел Алонсо.

Для "Спарты" все еще было решено до этого противостояния - пражский клуб еще раньше потерял математические шансы на плей-офф. Таким образом, чехи покидают Лигу чемпионов с 4-мя очками в активе. А вот "Байер" пробился в 1/8 обновленного формата еврокубка напрямую.

Кстати, украинец Степанов все-таки появился на поле, выйдя на последней минуте основного времени. Однако, из-за недостатка времени, прочувствовать игру юный нападающий как следует не смог. Это второе появление 17-летнего Артема в этой кампании ЛЧ.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

8-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Среда, 29-е января

Германия, Леверкузен. "Бай-Арена"

"Байер" - "Спарта" 2:0

Голы: Вирц 32, Телла 64

Отмененный после просмотра VAR пенальти в ворота "Спарты" - 30

"Байер": Коварж, Мукиеле, Та, Тапсоба, Гримальдо, Фримпонг (Артур 88), Паласиос (Гарсия 83), Джака, Телла (Андрих 83), Вирц (Хофманн 90), Шик (Степанов 90).

Главный тренер: Хаби Алонсо.

"Спарта": Виндаль, Серенсен, Шевински, Витик, Визнер (Сухомель 85), Садилек, Кайринен, Зеленый (Красничи 90+3), Лачи (Данек 85), Олатунджи (Гараслин 67), Бирманчевич (Пенкса 90+3).

Главный тренер: Ларс Фриис.

Предупреждения: Бирманчевич 36, Олатунджи 63, Джака 66, Андрих 90+2.

Арбитр: Георги Кабаков (Болгария).