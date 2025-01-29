  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ЛЧ. Байер - Спарта 2:0. Нерешаемая задачка от Хаби Алонсо
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ. Байер - Спарта 2:0. Нерешаемая задачка от Хаби Алонсо

Лига Чемпионов
Обновлено

Украинец Степанов вышел в самой концовке

ЛЧ. Байер - Спарта 2:0. Нерешаемая задачка от Хаби Алонсо

Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

С первых секунд поединка, без всяких сантиментов, "фармацевты" начали зажимать "спартанцев". Подопечные Хаби Алонсо пускали в ход все, в частности акцентируя свои атаки на скоростных флангах. Немцы имели тотальное преимущество, как в контексте владения мячом, так и доминировали по количеству ударов. Традиционно, самым активным в составе действующего чемпиона Германии был Вирц. Часто именно Флориана можно было увидеть в эпицентре событий. 10-й номер леверкузенцев развивал атаки, и сам пристреливался по воротам чехов.

Забитый мяч, откровенно, напрашивался. И вот на экваторе первого тайма после суматохи в штрафной зоне гостей возникло подозрение на пенальти. Впрочем, болгарский арбитр встречи Георги Кабаков отменил 11-метровый - мяч попал в голову Зеленому, а не в руку.

Однако, футболисты "Байера" вообще не стушевались и продолжили нагнетать. И все-таки, счет был быстро открыт. Фримпонг как локомотив промчался по правому флангу, прострелил в центр, а Вирц в одно касание переправил кожаного в дальний угол.

ЛЧ. Байер - Спарта 2:0. Нерешаемая задачка от Хаби Алонсо - изображение 1

Примечательно, что наставник чехов Ларс Фриис отзеркалил игровую схему своей команды на эту встречу, применив линию из трех центрбеков. Однако, откровенно говоря, это вообще не помогало. "Байер" спокойно контролировал ход игры и задавал удобный для себя темп, умело передергивая скорости и ритм.

Однако, несмотря на это, местная публика требовала больше. И "Байер" мог дать это "больше" в контексте голов. Но частенько хозяев подводила реализация. Потому что моментов было достаточно - чехи при всей имитации активности какого-то конкретного сопротивления не оказывали. Леверкузенцы без проблем проходили центр поля и доставляли мяч к воротам "Спарты".

ЛЧ. Байер - Спарта 2:0. Нерешаемая задачка от Хаби Алонсо - изображение 2

С течением времени общая картинка и сценарий матча совершенно не менялись. Хозяева плели кружева вокруг штрафной своих визави. Ну а "спартанцы", как будто смирившись со своим участием, планомерно оборонялись. В конце концов пришел и второй мяч команды Алонсо. Тот же Вирц прицельно пробил со штрафного, а Телла оказался первым на добивании - 2:0.

ЛЧ. Байер - Спарта 2:0. Нерешаемая задачка от Хаби Алонсо - изображение 3

Вопрос на счет победителя и до этого не стоял, если честно. Однако, после этого он закрылся уже по сути окончательно.

Интересно, что оба наставника тянули с первыми заменами до последней трети поединка. И если в контексте испанского специалиста это легко объяснить - игра полностью под контролем твоих футболистов, зачем что-то менять? То вот почему датчанин Фриис тянул с ротациями - непонятно. Невооруженным глазом было видно, что с этой формацией против этих "фармацевтов" ловить просто нечего.

ЛЧ. Байер - Спарта 2:0. Нерешаемая задачка от Хаби Алонсо - изображение 4

Счет до разгромного мог доводить Гримальдо, но в упор не сумел обыграть стража ворот "Спарты" Виндаля. В итоге, коллективы в таком же характере довели эту встречу до логического завершения. Слишком разные уровни команд на данном этапе. Леверкузенцы в энергосберегающем режиме без проблем на классе переиграли "спартанцев". При этом, за весь матч подопечные Фрииса так и не сумели раскрыть замысел Алонсо.

ЛЧ. Байер - Спарта 2:0. Нерешаемая задачка от Хаби Алонсо - изображение 5

Для "Спарты" все еще было решено до этого противостояния - пражский клуб еще раньше потерял математические шансы на плей-офф. Таким образом, чехи покидают Лигу чемпионов с 4-мя очками в активе. А вот "Байер" пробился в 1/8 обновленного формата еврокубка напрямую.

Кстати, украинец Степанов все-таки появился на поле, выйдя на последней минуте основного времени. Однако, из-за недостатка времени, прочувствовать игру юный нападающий как следует не смог. Это второе появление 17-летнего Артема в этой кампании ЛЧ.

ЛЧ. Байер - Спарта 2:0. Нерешаемая задачка от Хаби Алонсо - изображение 6

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

8-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Среда, 29-е января

Германия, Леверкузен. "Бай-Арена"

"Байер" - "Спарта" 2:0

Голы: Вирц 32, Телла 64

Отмененный после просмотра VAR пенальти в ворота "Спарты" - 30

"Байер": Коварж, Мукиеле, Та, Тапсоба, Гримальдо, Фримпонг (Артур 88), Паласиос (Гарсия 83), Джака, Телла (Андрих 83), Вирц (Хофманн 90), Шик (Степанов 90).

Главный тренер: Хаби Алонсо.

"Спарта": Виндаль, Серенсен, Шевински, Витик, Визнер (Сухомель 85), Садилек, Кайринен, Зеленый (Красничи 90+3), Лачи (Данек 85), Олатунджи (Гараслин 67), Бирманчевич (Пенкса 90+3).

Главный тренер: Ларс Фриис.

Предупреждения: Бирманчевич 36, Олатунджи 63, Джака 66, Андрих 90+2.

Арбитр: Георги Кабаков (Болгария).

По теме
yellow-arrow
Боруссия Дортмунд - Шахтер 3:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
yellow-arrow
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
yellow-arrow
Восьмёрка лучших. Определились все команды Лиги Чемпионов, которые прошли в 1/8 финала
Байер (Леверкузен) Спарта (Прага)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости