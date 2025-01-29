Не без везения. Боруссия открыла счет в матче с Шахтером. ВИДЕО

"Шахтер" в рамках 8-го тура Лиги чемпионов на выезде играет с "Боруссией" Дортмунд.

БД начала поединок активнее и забила уже на 16-й минуте, правда, гол получился достаточно курьезный.

Адееми, войдя в штрафную, крутил в угол, но мяч на своем пути попал в Гирасси – Ризнык и компания к подобному готовы не были, ну а мяч после рикошета залетел в сетку. Проигрываем 0:1.

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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Боруссия" - "Шахтер".