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Не без везения. Боруссия открыла счет в матче с Шахтером. ВИДЕО
Довольно быстрый гол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" в рамках 8-го тура Лиги чемпионов на выезде играет с "Боруссией" Дортмунд.
БД начала поединок активнее и забила уже на 16-й минуте, правда, гол получился достаточно курьезный.
Адееми, войдя в штрафную, крутил в угол, но мяч на своем пути попал в Гирасси – Ризнык и компания к подобному готовы не были, ну а мяч после рикошета залетел в сетку. Проигрываем 0:1.
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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Боруссия" - "Шахтер".
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