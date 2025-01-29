ЛЧ. Астон Вилла - Селтик 4:2. Эмери и компания - в топ-восьмерке

Лига чемпионов. 8 тур

29.01.2025. Вилла Парк (Бирмингем)

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

"Астон Вилла" - "Селтик“ 4:2

"Астон Вилла": Мартинес, Кэш (Макгинн 30), Конса, Камара, Динь (Матсен 74), Богард, Тилеманс, Бэйли, Роджерс, Рэмзи, Уоткинс

"Селтик": Шмейхель, Джонстон, Трасти, Скейлз (Моррей 82), Тейлор, Энгельс (Бернарду 73), Макрегор, Хатате (Маккоуэн 83), Кюн, Ян Чун (Пальма 73), Айда (Каммингс 79)

Голы: Роджерс 3, 5, 90+1, Уоткинс 60 - Айда 36, 38

Нереализованный пенальти: Уоткинс 67 (промахнулся)

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Перед последним туром "Астон Вилла" и "Селтик" находились в довольно хорошем положении. Команды уже обеспечили себе проход в плей-офф, но кто-то из них мог выйти даже в 1/8. Для этого надо было побеждать.

Молниеносно начали эту игру хозяева. Уже на 3-й минуте они открыли счет. И вроде все очень просто - передача с левого фланга в центр штрафной, где Роджерс нанес результативный удар. Оборона прозевала.

Через две минуты "Вилла" шокировала соперника во второй раз. Опять все просто, и снова Роджерс. Футболист почувствовал, что нет опеки, поэтому нанес выстрел с границы площадки. Красивый удар в правый верхний угол, с которым не справился Шмейхель.

Неожиданное начало. Шотландцы выглядели растерянными. За первые полчаса они напомилялись на матче вперед. Игра в защите просто шокировала. Тут тебе и удар Рэмзи в стойку, и завершение атаки от Уоткинса, где защитник выбил мяч с линии ворот Проходной двор.

Однако дальше что-то пошло не так. Каким-то чудом "Селтик" смог на 2 гола подряд. Скажем так, это был идентичный ответ на забитые мячи "Астон Виллой". Айда выжал из двух своих моментов максимум, поэтому оформил заслуженный дубль.

Во втором тайме хозяева доминировали, их желание победить было слишком заметным. "Селтик" не был похож на себя. Это точно не игра чемпиона Шотландии.

На 69-й минуте "Астон Вилла" использовала очередной разрыв в обороне "кельтов". Рэмзи отдал пас Уоткинсу, и тот забил в пустые ворота. Через некоторое время Олли мог оформлять дубль. Команда Эмери получила право на пенальти. Однако форварду не повезло - перед ударом он поскользнулся и запустил мяч куда-то в сторону.

Это был не единственный шанс Уоткинса на дубль. Однажды Шмейхель вышел победителем в дуэли один-на-один.

По крайней мере две хорошие возможности имели футболисты "Селтика", но однажды не хватило точности, а в другой раз засейвил голкипер. Уже в компенсированное время "Астон Вилла" поставила точку в поединке. Это хет-трик Роджерса. Герой матча.

Что мы имеем? "Селтик" финиширует на 21-м месте, которое выводит их в 1/16 финала. А вот подопечные Эмери обходят этот этап, и залетают сразу в 1/8! Восьмая позиция в турнирной таблице - их.