  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Лига Чемпионов. Штутгарт - ПСЖ 1:4. Парижане не пускают соперника в 1/16 финала
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига Чемпионов. Штутгарт - ПСЖ 1:4. Парижане не пускают соперника в 1/16 финала

Лига Чемпионов
Обновлено

ПСЖ идет дальше, Штутгарт вылетает

Лига Чемпионов. Штутгарт - ПСЖ 1:4. Парижане не пускают соперника в 1/16 финала

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 8-го тура Лиги чемпионов "ПСЖ" на выезде играл со "Штутгартом".

"Штутгарт", который мог зацепиться за 1/16 турнира, полностью провалил матч и уже по итогам первого тайма горел 0:3. Уже на 3-й минуте счет открыл Баркола, а затем дубль добавил Дембеле.

После перерыва Дембеле добавил и 4-й гол для совей команды, на что хозяева сподобились ответить толко голом престижа. Простая и уверенная победв парижан, которые выходят в 1/16 турнира. Ну а "Штутгарт" с 10 очками вылетате из турнира.

"Штутгарт" - "ПСЖ" 1:4

Голы: Фюрих (77) - Баркола (3), Дембеле (17, 35, 54)

Предупреждения: Стиллер, Каразор - Невеш

"Штутгарт": Бредлов, Миттельдштад, Шабо, Аль-Дахиль (Чейз, 71), Вагноман (Стергиу, 60), Стиллер (Ридер, 71), Каразор, Левелинг (Штенцель, 78), Мийо, Фюрих, Ундав (Демирович, 60)

"ПСЖ": Доннарумма, Хакими (Руис, 70), Маркиньос, Пачо, Эрнандес (Бералдо, 70), Витинья, Невес, Заир-Эмери, Барколя (Рамуш, 70), Дембеле, Дуэ (Ли Кан Ин, 60)

По теме
yellow-arrow
Боруссия Дортмунд - Шахтер 3:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
yellow-arrow
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
yellow-arrow
Восьмёрка лучших. Определились все команды Лиги Чемпионов, которые прошли в 1/8 финала
Штутгарт Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Viktorsumy (Сумы)
30.01.2025 в 00:23
Автору допису за заголовок респект. ПСЖ-Штудгард 1-4 зразу привертає увагу.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Viktorsumy (Сумы)
30.01.2025 в 00:23
Автору допису за заголовок респект. ПСЖ-Штудгард 1-4 зразу привертає увагу.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости