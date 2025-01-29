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Лига Чемпионов. Штутгарт - ПСЖ 1:4. Парижане не пускают соперника в 1/16 финала
ПСЖ идет дальше, Штутгарт вылетает
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 8-го тура
"Штутгарт", который мог зацепиться за 1/16 турнира, полностью провалил матч и уже по итогам первого тайма горел 0:3. Уже на 3-й минуте счет открыл Баркола, а затем дубль добавил Дембеле.
После перерыва Дембеле добавил и 4-й гол для совей команды, на что хозяева сподобились ответить толко голом престижа. Простая и уверенная победв парижан, которые выходят в 1/16 турнира. Ну а "Штутгарт" с 10 очками вылетате из турнира.
"Штутгарт" - "ПСЖ" 1:4
Голы: Фюрих (77) - Баркола (3), Дембеле (17, 35, 54)
Предупреждения: Стиллер, Каразор - Невеш
"Штутгарт": Бредлов, Миттельдштад, Шабо, Аль-Дахиль (Чейз, 71), Вагноман (Стергиу, 60), Стиллер (Ридер, 71), Каразор, Левелинг (Штенцель, 78), Мийо, Фюрих, Ундав (Демирович, 60)
"ПСЖ": Доннарумма, Хакими (Руис, 70), Маркиньос, Пачо, Эрнандес (Бералдо, 70), Витинья, Невес, Заир-Эмери, Барколя (Рамуш, 70), Дембеле, Дуэ (Ли Кан Ин, 60)
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