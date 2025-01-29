В контратаке с ошибками обороны. Гирасси оформил дубль в ворота Шахтера. ВИДЕО

"Шахтер" в рамках 8-го тура Лиги чемпионов на выезде играет с "Боруссией" Дортмунд.

БД начала поединок активнее и забила уже на 16-й минуте, правда, гол получился достаточно курьезный – после рикошета мяч в сетку залетел от Гирасси.

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Ну а в самой концовке тайма "горняки" пропустили и второй мяч. Контратака, невынужденные ошибки от Крыськива и Бондаря, и все тот же Гирасси, убежав к воротам пробил мимо Ризныка. 0:2 для "Шахтера".

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Боруссия" - "Шахтер".