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В контратаке с ошибками обороны. Гирасси оформил дубль в ворота Шахтера. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено

Шахтер горит Боруссии 0:2

В контратаке с ошибками обороны. Гирасси оформил дубль в ворота Шахтера. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" в рамках 8-го тура Лиги чемпионов на выезде играет с "Боруссией" Дортмунд.

БД начала поединок активнее и забила уже на 16-й минуте, правда, гол получился достаточно курьезный – после рикошета мяч в сетку залетел от Гирасси.

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Ну а в самой концовке тайма "горняки" пропустили и второй мяч. Контратака, невынужденные ошибки от Крыськива и Бондаря, и все тот же Гирасси, убежав к воротам пробил мимо Ризныка. 0:2 для "Шахтера".

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Боруссия" - "Шахтер".

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
29.01.2025 в 23:01
включайте радио и слушайте матч --на больше народ не заслужил а за кого они гибнут на фронте --когда вы уже нажрётесь
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
29.01.2025 в 23:01
включайте радио и слушайте матч --на больше народ не заслужил а за кого они гибнут на фронте --когда вы уже нажрётесь
Ответить
0
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