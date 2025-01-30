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ЛЧ. Барселона – Аталанта 2:2. Боевая ничья на Эстадио Олимпико

Лига Чемпионов

"Барселона" и "Аталанта" расписали мировую, отличившись по два раза во втором тайме

ЛЧ. Барселона – Аталанта 2:2. Боевая ничья на Эстадио Олимпико

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, 8-й тур
Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" - "Аталанта" 2:2
Голы: Ямаль, 47, Рафинья, 72 – Эдерсон, 67, Пашалич, 79

"Барселона": Щенсны – Бальде, Э.В. Гарсия (Кубарси, 69), Араухо, Кунде – Гави (Ф. Лопес, 69), где Йонг, Педри (Касадо, 80) – Ямаль, Левандовски (Торрес, 69), Рафинья.

"Аталанта": Карнезекки - Белланова (Куадрадо, 76), Гин, Джимсити, Колашинац (Скальвини, 55), Дзаппакоста (Руджери, 76) - Эдерсон, Де Рон - Пашалич, де Кетеларе (Брешиани, 87), Ретеги (Дзаньоло, 77).

Предупреждение: Колашинац, 51, де Рон, 90+2, Эдерсон, 90+7.

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1 голосов
Комментарии
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Bаrcelinius
30.01.2025 в 00:13
Роберту надо на пенсию однозначно. Всё, не тянет старик. Он в эту быстроногую Барсу уже не вписывается. Такой стопудовый момент запорол блъ...
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Комментарии 7
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Bаrcelinius
30.01.2025 в 00:13
Роберту надо на пенсию однозначно. Всё, не тянет старик. Он в эту быстроногую Барсу уже не вписывается. Такой стопудовый момент запорол блъ...
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Spokoyno (Київ)
30.01.2025 в 00:18
І так і НІТ? Роберту потрібно відповідний до віку режим! Бо якщо він "свіженький"... у формі то ще ОГОГО, а коли його трошки заганяли, то Торрес
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Spokoyno (Київ)
30.01.2025 в 00:10
"Нафіга попу гармонь, коли у нього кадило Є!" Флік, як тактик поки працює на 4..., а от як стратег і на трійку не тягне! Навіщо було випускати основну п'ятірку, якщо половина з них і так на "ватних ногах"! З ким він збирається здійснювати весняний спурт Безпосередньо по грі господарі не дуже прагнули, а гости не дуже могли!
sticker
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trafalgar (Запорожье)
30.01.2025 в 00:04
Хороша Аталанта в этом сезоне,может далеко в лч зайти
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Bаrcelinius
30.01.2025 в 00:03
Прое@али 1 место и 10 млн евро. Л0хи блъ.
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Spokoyno (Київ)
30.01.2025 в 00:21
До того зайвий раз Рафінію, Ямаля, Кунде з Педрі поганяли! Лева той взагалі погас! З ким сезон будемо закінчувати?
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Bаrcelinius
30.01.2025 в 00:01
Щенсны лошара блъ. Флик чудило отмороженное. К чёрту нах...
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