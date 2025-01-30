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ЛЧ. Барселона – Аталанта 2:2. Боевая ничья на Эстадио Олимпико
"Барселона" и "Аталанта" расписали мировую, отличившись по два раза во втором тайме
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, 8-й тур
Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" - "Аталанта" 2:2
Голы: Ямаль, 47, Рафинья, 72 – Эдерсон, 67, Пашалич, 79
"Барселона": Щенсны – Бальде, Э.В. Гарсия (Кубарси, 69), Араухо, Кунде – Гави (Ф. Лопес, 69), где Йонг, Педри (Касадо, 80) – Ямаль, Левандовски (Торрес, 69), Рафинья.
"Аталанта": Карнезекки - Белланова (Куадрадо, 76), Гин, Джимсити, Колашинац (Скальвини, 55), Дзаппакоста (Руджери, 76) - Эдерсон, Де Рон - Пашалич, де Кетеларе (Брешиани, 87), Ретеги (Дзаньоло, 77).
Предупреждение: Колашинац, 51, де Рон, 90+2, Эдерсон, 90+7.
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