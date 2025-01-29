ЛЧ. Жирона – Арсенал 1:2. Разбитая мечта Стуани и победа команды Зинченко

К сожалению, нам там и не удалось увидеть украинское противостояние на европейской арене, поскольку Микель Артети не нашел места в стартовом составе для Александра Зинченко. И это при том, что матч мало что решал для "канониров" и вообще ничего не решал для хозяев поля. Наверное, трансфер Зинченко в другой клуб неизбежен и для того, чтобы украинец не получил повреждение накануне, его берегут до последнего.

Ротация от Артеты была очевидной, хоть и частичной, то есть не полностью второй состав он выпустил. Дебютировал за клуб голкипер Нето, которого взяли в аренду из "Борнмута". Ну а Мичел вышел с более боевитым составом, в старте был Виктор Цыганков и мы точно хотели увидеть как можно больше полезных действий от украинца. Что же в итоге подарил нам матч двух команд, которые решили все турнирные вопросы накануне? "Арсенал" в топ-8, а „Жирона“ уже ни на что не претендовала.

Игра началась медленно, это можно назвать спокойствием с неожиданными уколами. Первый укол был именно от лондонцев, когда к атаке подключился Риккардо Калафиори. Крайний защитник получил передачу из глубины, забежал в штрафную и пробил между ног голкиперу. Это было бы 0:1, если бы не офсайд, который зафиксировали арбитры. В дальнейшем мяч в основном был у гостей, однако если "Жирона" вылетала в атаки, то в основном это было через Виктора Цыганкова, который тяготел к левому флангу. Тяжеловато было Виктору против Калафиори, поддержки впереди все же не хватало.

Моментов было мало, пока все не расшевелил Данжума. С правого фланга он совершил великолепное забегание, избежал офсайда из-за позиции Калафиори, обогнал Партея и принял идеальный пас из глубины от Хуанпе. Зачем Нето так далеко вышел из собственных ворот? Вопрос к самому голкиперу "канониров", но он позволил Арно очень легко пробить по воротам, которые пустовали без голкипера. Поэтому 1:0 в пользу хозяев.

Этим голом они скорее разозлили команду Артеты, особенно Томаса Партея, который не успел за своим оппонентом в моменте с голом. Подключился ганец к атаке и заработал пенальти после неуклюжей игры от Мартинеса. Наказание четко исполнил Жоржиньо, хотя Лопес был близок к тому, чтобы спасти свою команду.

Сразу после этого молодой герой "Арсенала", который сейчас меняет травмированного Букайо Сака, Итан Нванери сместился с фланга в центр и из-за пределов штрафной пробил в дальний угол ворот. Красивый, обводящий удар и гости уже впереди. Они были лучше, наконец это начало отображаться и в счете на табло.

Во второй половине встречи доминирование от гостей продолжилось. Тяжеловато выглядела "Жирона", хотя Цыганкова точно можно выделить с положительной стороны. Он зарабатывал фолы, старался разгонять атаки, однако доводить это все до удара было не так просто. На 68-й минуте Виктора сняли с игры и на поле вышел Порту. Неплохой, но точно не лучший матч от украинца.

На 77-й минуте возрастной нападающий "Жироны" Стуани практически воплотил свою мечту, когда замкнул прострел от Кристиана Порту и сравнял счет во встрече. Для него это был первый гол в Лиге Чемпионов в карьере, однако после просмотра ВАР арбитры разглядели у Порту офсайд, поэтому взятие ворот отменили. Жаль Кристиана Стуани, его лицо после отмены гола надо было видеть.

В компенсированное время Франес сыграл рукой в собственной штрафной, поэтому "Арсенал" получил шанс забить третий, однако Рахим Стерлинг не смог выиграть дуэль у Лопеса, тот потянул выстрел от арендованного у "Челси" футболиста. И на этом все: Артета шагает в 1/8, а Мичел с Цыганковым вылетают из турнира.

Лига Чемпионов. Этап лиги, 8-й тур

Стадион: "Монтиливи" (Жирона)

Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)

"Жирона" — "Арсенал" 1:2

Голы: Данжума (28) — Жоржиньо (38, с пенальти), Нванери (42)

*На 77-й минуте гол Кристиана Стуани был отменен из-за офсайда

**На 90+3-й минуте Рахим Стерлинг не реализовал пенальти (вратарь)

"Жирона": Лопес — Мартинес, Хуанпе, Якобишвили, Франсес — Ромеу (Эррера, 57), Мартин (ван де Бек, 68) — Цыганков (Порту, 68), Асприлла (Солис, 57), Данжума — Руис (Стуани, 57)

"Арсенал": Нето — Партей (Тимбер (46), Кивиор, Габриэл, Калафиори (Льюис-Скелли, 70) — Эдегор, Жоржиньо (Райс, 81), Мерино — Нванери (Мартинелли, 86), Троссар (Хаверц, 70), Стерлинг

Предупреждения: Якобишвили (51), Порту (78), Мартинес (85), Стуани (90+3) — Стерлинг (71), Райс (90+3)