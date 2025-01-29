Шахтер возвращается в игру? Марлон Гомес отквитал один гол в матче с Боруссией. ВИДЕО

"Шахтер" в рамках 8-го тура Лиги чемпионов на выезде играет с "Боруссией" Дортмунд.

"Горняки" после первого тайма "горели" 0:2 после дубля Гирасси, но в начале второго тайма смогли вернуться в игру. Марлон Гомес на 50-й минуте после ошибки кипера немецкой команды смог размочить счет.

2:1 в нашем матче.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Боруссия" - "Шахтер".