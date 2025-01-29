Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер возвращается в игру? Марлон Гомес отквитал один гол в матче с Боруссией. ВИДЕО
Привез голкипер Боруссии гол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" в рамках 8-го тура Лиги чемпионов на выезде играет с "Боруссией" Дортмунд.
"Горняки" после первого тайма "горели" 0:2 после дубля Гирасси, но в начале второго тайма смогли вернуться в игру. Марлон Гомес на 50-й минуте после ошибки кипера немецкой команды смог размочить счет.
2:1 в нашем матче.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Боруссия" - "Шахтер".
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Боруссия Дортмунд - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Брест - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Ещё один в тёплые края. Степаненко согласовал контракт с одним из турецких лидеров Суперлиги
- Барселона – Аталанта. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000