Лига Чемпионов. ПСВ – Ливерпуль 3:2. Даже дождь не стал помехой

На матч против "ПСВ" главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот дал отдохнуть 9 игрокам основного состава. Но по делу вышло 10, веедь Дарвин Нуньес также пропустил матч из-за болезни.

Нидерландский тренер выпустил четырёх игроков младше 21-го года. Это защитник Конор Брэдли, полузащитники Харви Эллиот и Джеймс Мак Коннелл и нападающий Джейден Дэннс. Капитаном клуба был защитник Энди Робертсон, который был центральным в матче. Тренер "ПСВ" выпустил основной состав на матч.

Первый тайм можно назвать использованием ошибок соперников.

Команды начали бодро. В самом начале матча команды пытались покорить ворота друг-друга. На 5-й минуте ударил Кьеза, но вратарь отбил. Команды продолжили атаковать.

По-настоящему опасный момент возник в середине второго тайма. "Ливерпуль" на 26-й минуте получил право на пенальти. Верман сбил Кьезу в штрафной и судья поставил пенальти. Но итальянец остался лежать на газоне. Было подозрение на травму, но медики сделали свою работу и Кьеза продолжил игру.

Пенальти уверенно реализовал Гакпо. Гол он не праздновал. Но открыл счёт голам. Уже на 35-й минуте отметился Бакайоко. Футболисты хозяев прошли по флангу и сделали передачу на бельгийца. Тот посадил Робертсона с Квансой и сравнял счёт.

Радость была недолгой. Спустя 5 минут "Ливерпуль" вышел вперёд. Келлехер отдал передачу в центр поля, оттуда гости перебросили в штрафную. Кьеза пробил, но Бенитес спас ворота. Эллиотт на добивании сделал счёт 1:2.

Гости сравняли подобным способом. Футболисты ПСВ отдали длинную передачу, Эндо пытался перехватить мяч, но это сделали хозяева. Веерман отдал мяч на Сайбари и тот сравнял счёт.

Но этого было мало. В конце тайма "ПСВ" устроили контратаку. Ошиблись Кванса и Робертсон и Пепи вывел хозяев вперёд на шестой компенсированной минуте. Команды ушли на перерыв.

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Во втором тайме команды стали экономить силы. На 51-й минуте с поля ушёл Коди Гакпо. Болельщики провожали нидерландца аплодисментами. Гакпо ответил тем же.

Опасный момент "Ливерпуля" был на 61-й минуте, когда Кьеза хотел забить шикарный гол. Но мяч пролетел мимо ворот. Спустя 3 минуты на поле появился перспективный футболист Трей Ньони. Он заменил Энди Робертсона.

На 75-й минуте "ПСВ" пытались увеличить отрыв от "Ливерпуля", но вышедший на замену Тайлер Мортон помешал надежде хозяев.

"Мерсисайдцы" в конце матча остались в меньшинстве. Бенитес отдал длинную передачу, Бакайоко хотел продолжить атаку, но Налло прямой ногой ударил в штрафной по полузащитнику. Штилер дал прямую красную карточку.

Несмотря на поражение "Ливерпуль" заканчивает турнир на первом месте и ждёт своего соперника в 1/8 финала.

Лига Чемпионов. 8 тур, Эйндховен

ПСВ – Ливерпуль 3:2

Голы: Бакайоко (35), Сайбари (45), Пепи (45+6) – Гакпо (28, пен), Эллиотт (40)

Стартовые составы:

ПСВ: Бенитес – Карсдорп (Ледесма), Боскальи, Обиспо (Нагало), Мауро Жуниор – Бакайоко, Ланд, Веерман, Сайбари (Дриуэш) – Пепи (де Йонг), Тил (Бабади)

Ливерпуль: Келлехер – Цимикас, Робертсон (Ньони), Кванса, Брэдли – Эллиотт, Эндо, МакКоннелл – Гакпо (Мортон, 51), Дэннс (Налло), Кьеза

Удаления: Налло (87, "Ливерпуль")