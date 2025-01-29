Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. Янг Бойз - Црвена Звезда. Минимальная победа гостей
Интересный второй тайм
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
29 января состоялся матч восьмого тура Лиги чемпионов, где "Янг Бойз" сыграл против "Црвены Звезды" (0:1).
На 10-й минуте поединка Мирко Иванич из "Црвены Звезды" попытался пробить по центру ворот, но Марвин Келлер выполнил уверенный сейв. Позже игрок из "Янг Бойз" попытался забить из района одиннадцатиметровой отметки, в прыжке направив мяч в центр ворот, но голкипер соперников спас свою команду.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Во втором тайме команды продолжили борьбу за победу, создавая опасные моменты у ворот соперника. Однако, реализовать их удалось лишь гостям. На 69-й минуте поединка отличился забитым мячом Канга.
Лига чемпионов. 8-й тур
Берн (Швейцария). Стадион "Стад де Сюисс"
"Янг Бойз" - "Црвена Звезда" - 0:1
Гол: Канга 69'
Популярное сейчас
- Боруссия Дортмунд - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Брест - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Ещё один в тёплые края. Степаненко согласовал контракт с одним из турецких лидеров Суперлиги
- Contra spem spero. Боруссия Д – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки