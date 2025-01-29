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ЛЧ. Янг Бойз - Црвена Звезда. Минимальная победа гостей

Лига Чемпионов
Обновлено

Интересный второй тайм

ЛЧ. Янг Бойз - Црвена Звезда. Минимальная победа гостей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

29 января состоялся матч восьмого тура Лиги чемпионов, где "Янг Бойз" сыграл против "Црвены Звезды" (0:1).

На 10-й минуте поединка Мирко Иванич из "Црвены Звезды" попытался пробить по центру ворот, но Марвин Келлер выполнил уверенный сейв. Позже игрок из "Янг Бойз" попытался забить из района одиннадцатиметровой отметки, в прыжке направив мяч в центр ворот, но голкипер соперников спас свою команду.

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Во втором тайме команды продолжили борьбу за победу, создавая опасные моменты у ворот соперника. Однако, реализовать их удалось лишь гостям. На 69-й минуте поединка отличился забитым мячом Канга.

Лига чемпионов. 8-й тур
Берн (Швейцария). Стадион "Стад де Сюисс"
"Янг Бойз" - "Црвена Звезда" - 0:1
Гол: Канга 69'

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