ЛЧ. Янг Бойз - Црвена Звезда. Минимальная победа гостей

29 января состоялся матч восьмого тура Лиги чемпионов, где "Янг Бойз" сыграл против "Црвены Звезды" (0:1).

На 10-й минуте поединка Мирко Иванич из "Црвены Звезды" попытался пробить по центру ворот, но Марвин Келлер выполнил уверенный сейв. Позже игрок из "Янг Бойз" попытался забить из района одиннадцатиметровой отметки, в прыжке направив мяч в центр ворот, но голкипер соперников спас свою команду.

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Во втором тайме команды продолжили борьбу за победу, создавая опасные моменты у ворот соперника. Однако, реализовать их удалось лишь гостям. На 69-й минуте поединка отличился забитым мячом Канга.

Лига чемпионов. 8-й тур

Берн (Швейцария). Стадион "Стад де Сюисс"

"Янг Бойз" - "Црвена Звезда" - 0:1

Гол: Канга 69'