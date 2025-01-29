ЛЧ. Бавария – Слован 3:1. Без обещанных восьми голов и места в топ-8

Лига Чемпионов. 8-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Слован 3:1

Голы: Мюллер 8, Кейн 63, Коман 84 – Толич 90

После разгромного фиаско в Роттердаме "Баварии" в последнем туре оставалось надеяться только на чудо. Для финиша в топ-8 "рекордмайстру" нужно было уничтожать в последнем туре и надеяться на нереалистичный . Немецкие СМИ писали, что в раздевалке и тренерской штабе всерьез были нацелены на 8:0 этим вечером, чтобы при удачном стечении обстоятельств претендовать на пит-стоп в восьмерке за счет лучшей разницы голов.

В надежде набить статистику Венсан Компани тактически пошел ва-банк. Мюнхенцы вышли одновременно с Кейном, Мюллером, Олисе, Телем и Сане. Томас теневым форвардом вбегал за Харри, Сане часто заходил в середину вслед за Олисе. Сзади – веселая структура 3-1 с Киммихом в роли либеро, Боэ, исполнявшим регулярные оверлапы по правой бровке, и Станишичем (дебют в старте в сезоне) с Павловичем. То есть даже в задней четверке двое регулярно ходили вперед.

Впрочем, на деле вышло не так опасно, как бы хотелось баварцам. Тем более, что соперник с худшей обороной в турнире явно был в курсе намерений немцев, и любой ценой пытался избежать унижения. Их 3-4-2-1 куда чаще были похожи на 5-4-1 с форвардом, тоже сидящим за линией мяча большую часть времени.

И у этой "Баварии", смелой, но зацикленной на позиционном доминировании, снова не нашлось ключей для взлома этой консервы. А вернее хорошенького лома и решительности бить по этой банке до тех пор, пока от нее не останется мокрого места. Хотя начало положено было в сроки. Уже на 8-й минуте подъем Киммиха к чужой штрафной шокировал "Слован", и после кросса Йозуа Мюллер открыл счет.

До перерыва гости еще раз упустили Киммиха, который подловил линию обороны забросом на Теля, не попавшего в ближний угол с острого угла. На этом с остротой у ворот гостей до перерыва было покончено. Хотя к владениям Нойера несколько раз соперник убегал и имел серийные шансы, имея численное большинство в транзитах.

Во втором тайме ничего существенно не изменилось. "Бавария" прижала к канатам мгновенно, но дальше останавливалась. Шанс Сане с вбеганием вторым темпом на 54-й минуте был единственным в первые 15 минут. Чуть веселее стало с выходом Мусиалы, Гнабри и Комана. Джамал тут же проскользнул на левом фланге и навесил Кейну на второй. А минут через 20 классно разыграл комбинацию с Кейном и Гнабри, что закончилось ударом Сержа и добиванием Комана в пустые.

На этом и закончили. Более того, гости еще и гол престижа исполнили – на последней минуте Толич после контратаки мощно приложился под перекладину. Параллельные результаты оптимизма не внушали, поэтому финал был таким, каким был, и никто не рвал на себе футболку. Да и не получалось рвать сегодня. С таким вялым ритмом хеви-метал не исполняют.

Бавария: Нойер – Станишич (Геррейру, 84), Ким, Киммих, Боэ (Гнабри, 62) – Павлович – Тель (Коман, 62), Мюллер (Мусиала, 62), Олисе, Сане – Кейн

Слован: Такач – Виммер, Кашия, Байрич – Шарани (Толич, 77), Сзоке (Мустафич, 77), Саввидис, Блэкмэн – Марцелли (Медведев, 62), Барсегян (Мак, 70) – Стрелец (Метсоко, 70)