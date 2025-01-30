Лига Чемпионов
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Чуда не случилось. Шахтёр вылетел из Лиги Чемпионов. Турнирная таблица
Путешествие длинной в 8 туров
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Донецкий "Шахтёр", проиграв дортмундской "Боруссии" оказался вне лучших 24 команд. Даже при идеальном сценарии, украинский клуб не прошёл бы далее.
"Шахтёр" занял 27 место, набрав 7 очков.
"Шахтёр" проиграл дортмундской "Боруссии" со счётом 1:3.
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