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Чуда не случилось. Шахтёр вылетел из Лиги Чемпионов. Турнирная таблица

Лига Чемпионов

Путешествие длинной в 8 туров

Чуда не случилось. Шахтёр вылетел из Лиги Чемпионов. Турнирная таблица

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Донецкий "Шахтёр", проиграв дортмундской "Боруссии" оказался вне лучших 24 команд. Даже при идеальном сценарии, украинский клуб не прошёл бы далее.

"Шахтёр" занял 27 место, набрав 7 очков.

Чуда не случилось. Шахтёр вылетел из Лиги Чемпионов. Турнирная таблица - изображение 1

"Шахтёр" проиграл дортмундской "Боруссии" со счётом 1:3.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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