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Точка? Боруссия Д забивает третий гол в ворота Шахтера. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено

3:1 в матче

Точка? Боруссия Д забивает третий гол в ворота Шахтера. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" в рамках 8-го тура Лиги чемпионов на выезде играет с "Боруссией" Дортмунд.

"Горняки" после первого тайма "горели" 0:2 после дубля Гирасси, но в начале второго тайма Марлон Гомес после ошибки кипера немецкой команды смог размочить счет.

Впрочем, под занавес поединка "Боруссия" добила соперника - на 79-й минуте Бенсебаини обыгрался в красивую стеночку с партнером, после чего черпачком перекинул Ризныка. 3:1.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Боруссия" - "Шахтер".

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
30.01.2025 в 00:04
все наши команды только для дворового УПЛ--позорники Украины
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
30.01.2025 в 00:04
все наши команды только для дворового УПЛ--позорники Украины
Ответить
0
0
Omega1978 (Kyiv)
29.01.2025 в 23:48
sticker
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