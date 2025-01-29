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Точка? Боруссия Д забивает третий гол в ворота Шахтера. ВИДЕО
3:1 в матче
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" в рамках 8-го тура Лиги чемпионов на выезде играет с "Боруссией" Дортмунд.
"Горняки" после первого тайма "горели" 0:2 после дубля Гирасси, но в начале второго тайма Марлон Гомес после ошибки кипера немецкой команды смог размочить счет.
Впрочем, под занавес поединка "Боруссия" добила соперника - на 79-й минуте Бенсебаини обыгрался в красивую стеночку с партнером, после чего черпачком перекинул Ризныка. 3:1.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Боруссия" - "Шахтер".
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