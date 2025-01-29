  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Sofascore и WhoScored оценили игру футболистов Шахтера в матче ЛЧ против Боруссии Д
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Sofascore и WhoScored оценили игру футболистов Шахтера в матче ЛЧ против Боруссии Д

Лига Чемпионов

Кто получил самый высокий балл?

Sofascore и WhoScored оценили игру футболистов Шахтера в матче ЛЧ против Боруссии Д

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

29 января между собой в восьмом туре Лиги чемпионов сыграли "Боруссия Д" и "Шахтер" (3:1).

Лучшим игроком "горняков" в этом поединке по версии Sofascore стал Дмитрий Ризнык - он получил 7.5 за четыре сейва и три пропущенных мяча.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

​​​​​​​А вот WhoScored отметил игру Марлона Гомеша, который забил гол на 50-й минуте поединка и отдал 94% точных передач. Футболист получил 7.3.

Sofascore и WhoScored оценили игру футболистов Шахтера в матче ЛЧ против Боруссии Д - изображение 1Sofascore и WhoScored оценили игру футболистов Шахтера в матче ЛЧ против Боруссии Д - изображение 2
По теме
yellow-arrow
Боруссия Дортмунд - Шахтер 3:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
yellow-arrow
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
yellow-arrow
Восьмёрка лучших. Определились все команды Лиги Чемпионов, которые прошли в 1/8 финала
Боруссия (Дортмунд) Шахтер (Донецк) WhoScored SofaScore
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости