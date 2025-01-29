Лига Чемпионов
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Sofascore и WhoScored оценили игру футболистов Шахтера в матче ЛЧ против Боруссии Д
Кто получил самый высокий балл?
Фото: ФК Шахтар Донецьк
29 января между собой в восьмом туре Лиги чемпионов сыграли "Боруссия Д" и "Шахтер" (3:1).
Лучшим игроком "горняков" в этом поединке по версии Sofascore стал Дмитрий Ризнык - он получил 7.5 за четыре сейва и три пропущенных мяча.
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А вот WhoScored отметил игру Марлона Гомеша, который забил гол на 50-й минуте поединка и отдал 94% точных передач. Футболист получил 7.3.
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