ЛЧ. Боруссия Д – Шахтер 3:1. Чуда не произошло

Лига чемпионов, восьмой тур

29 января, 22:00. "Вестфаленштадион" (Дортмунд)

Главный арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)

Главными героями первой трети первого тайма были фанаты "Боруссии" Дортмунд. Они выдали невероятный перформанс на фоне не слишком зрелищной игры команд. "Шмели" и "горняки" знакомились. И первыми отважились сделать шаг на встречу хозяева.

Счет был открыт на 17-й минуте. Азаров проиграл единоборство один в один против Адеемы и дал подать оппоненту в центр штрафного. Мяч буквально занес в ворота Гирасси. Восьмой гол нападающего в текущем сезоне Лиги чемпионов.

Поднял градус в середине первого тайма Адееми. Кевин на фланге уже не успевал на мяч, но вингер "Боруссии" решил сыграть не по-спортивному. Он буквально вытолкнул бразильца за поле. В пределах правил, корпус в корпус. Но было некрасиво. Практически сразу Беер влетел в Тобиаса. Здесь уже игрок хозяев получил заслуженную желтую.

"Шахтеру" атаки давались тяжело. Удары тоже. Первым пробил на 12 минуте после контратаки Зубков, далее – на 31 минуте Педриньо из-за пределов штрафной. В первом случае в игру вступал Кобель, во втором – блок из защитников. Но в общем-то Зубков провел очень неуверенный матч. Что ни пас, то в ноги сопернику.

Параллельно хозяева несколько раз обострялись со стандартов. На 34-й минуте Кевин пофеерил на левом фланге, но потерял мяч, после чего Дортмунд выбежал в контратаку. Ее мощным ударом в ближний левый угол завершил Байно-Гиттенс – классный сейв исполнил Ризнык.

Шлоттербек на 38 минуте в шикарном подкате остановил очень хороший проход Судакова в шаге от решающего удара. И вообще на исходе тайма "горняки" забрали мяч под контроль и много позиционно атаковали. Однако практически перед свистком на перерыв произошел провал в центре обороны дончан, после чего практически на свидание с Ризныком выбежал Гирасси. И очень уверенно нападающий свой момент реализовал. Дубль для него в нынешнем матче. И, казалось, точка относительно потенциальных шансов "Шахтера" на стыки Лиги чемпионов.

На старте второго тайма опытный голкипер, один из лучших вратарей мира Кобель, решил эту точку исправить на кому. Он долго возился с мячом в собственной вратарской, в результате чего его накрыл Марлон Гомес. Мяч влетел в ворота после подката бразильца, который был сегодня буквально во всех частях поля.

Очень качественный матч как от Марлона, так и его соотечественника Кевина. Практически сразу вингер снова создал себе шанс на левом фланге, но до удара не привел. Он прекрасно обострял, но не хватало завершения, акцентированного удара от него, что от партнеров. Например, как на 66 минуте после подачи со стандарта головой под поперечину пробил Бенсабаини, но как же красиво вытащил этот удар Ризнык!

Впоследствии Дмитрий не спас: алжирец обыграл его в ближнем бою. После отличной комбинации Бенсебаини вывели на свидание с голкипером – он и опрокинул Ризныка. Кстати, это именно на замену/в конкуренцию алжирцу хотели покупать Зинченко? Если да, то для Александра плохие новости.

Евросезон для "Шахтера" завершился, а 1% шансов на стыковые матчи превратился в 0%. "Горняки" набрали семь очков в восьми встречах Лиги чемпионов. Были плохие моменты, но много было и хороших. Однако этого результата недостаточно для того, чтобы войти в топ-24.

Боруссия (Дортмунд, Германия) – Шахтер (Донецк, Украина) 3:1

Голы: Гирасси 17, 44, Бенсебаини 79 – Марлон 50

"Боруссия" Д: Кобель – Риерсон, Джан, Шлоттербек, Бенсебаини (Антон 89) – Забитцер, Брандт (Рейна 64) – Адееми (Дюранвиль 65), Беер (Гросс 46), Байно-Гиттенс (Коуто 85) – Гирасси

"Шахтер": Ризнык – Винисиус Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Азаров (Педро Энрике 72) – Крыськив (Степаненко 89), Марлон (Бондаренко 84) – Зубков (Траоре 72), Судаков, Кевин – Педриньо (Невертон 84)

Предупреждения: Беер 27 – Кевин 25, Марлон 58