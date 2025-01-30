ЛЧ. Динамо Загреб - Милан 2:1. И волки голодны, и овцы съедены

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Восьмой тур

Загреб. "Стадион Максимир"

"Динамо" Загреб - "Милан" 2:1

Голы: Батурина 19, Пьяца 60 - Пулишич 53

"Динамо" Загреб: Невистич, Теофил-Катрен, Торренте, Ммае, Пьер-Габриэль (Якирович 90+3), Мишич, Адеми (Рог 70), Л. Стойкович (Х. Кордоба 74), Батурина (Мбуку 90+3), Пьяца (С. Ристовски 70), Куленович

"Милан": Маньян, Томори, Габбия (Ф. Терраччьяно 46), Павлович, Эрнандес, Фофана, Муса, Рейндерс (Абрахам 82), Пулишич, Мората (Чуквуэзе 46), Леау (Окафор 82)

Предупреждения: Мишич 31, Пьяца 34, Невистич 90+5 - Пулишич 26, Муса 31, Маньян 41

Удаление: Муса 39 (вторая желтая)

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Пожалуй, единственный матч решающего тура Основного раунда Лиги Чемпионов, в котором остро решалась судьба команд одновременно в двух эпицентрах борьбы. "Милан" реально рисковал вылететь из Топ-8, "Динамо" Загреб находился вне Топ-24, но мог пробиться туда в случае своей победы с нужной разницей мячей (как оказалось, в четыре мяча), либо любой победы и помощи в других матчах. И обе не добились цели.

В принципе, хорваты свое сделали. В кошмарном сезоне с тремя главными тренерами, в первом домашнем матче в ЛЧ с Фабио Каннаваро, они победили такого соперника. Какие к ним могут быть претензии? А вот "Милан" опозорился. Он получил райский жребий - последние четыре тура против "Слована", "Црвены Звезды", "Жироны" и "Брюгге" - команд, которые в итоге вылетели из турнира. Но не сумел этим воспользоваться.

Первых троих он победил. Даже оформил серию из пяти побед в Лиге Чемпионов впервые с 2005-го года. Но против аутсайдеров победы вымучивал, играя паршиво. Так отыграл и сегодня. "Слован", "Звезда" и "Жирона" не сумели наказать его, хотя "россонери" заслужили наказание. А вот "Динамо" сумел. Да и вообще ситуация в Миланском клубе ужасная, все ссорятся со всеми, игры нет. Он и не заслужил место в Топ-8.

В отличие от матча против "Арсенала" в Лондоне неделю тому, Каннаваро выпустил состав лишь с двумя центральными защитниками. И он выглядел очень прилично. Полностью переигрывая "Милан", игравший один из своих фирменных первых таймов - кошмарных. Две фланговые атаки "россонери" с пасами в центр и ударами в защитников, комбинация с ужасным ударом Фофана, ноль ударов в створ ворот, пропущенный, удаление.

"Динамо" же создал удар Батурины из района линии штрафной, чуть неточный. Удар Стойковича, слабый и в центр ворот. Перехват Батурины у Габбии на ровном месте, прорыв и гол. Прорыв Стойковича, который Муса остановил захватом сзади перед входом в штрафную, за что получил заслуженную вторую желтую карточку. Выход Куленовича на вратаря, когда пришлось бить в падении, и вышло немного неточно.

На второй тайм итальянцы вышли разъяренными. И сумели сравнять. Пулишич получил на входе в штрафную, развернулся и четко пробил. Однако вскоре Пьяца получил в левой части штрафной, убрал защитника и пробил в дальний угол. А между этим еще и два гола хорватов отменили - офсайд и рука в атаке действительно были. Отменили и пенальти "Милана". Леау перед фолом вратаря сам ударил локтем защитника.

Даже вдесятером второй тайм "Милан" играл гораздо лучше, чем первый. Пытался давить из последних сил. А "Динамо" то ли устал, то ли не верил, что способен забить, то ли надеялся на помощь в других матчах. Свою победу он удержал - Невистич отбил в падении удар Леау, с двух попыток взял удар головой Пулишича и с одной - Абрахама. Окафор пробил плохо с отличной позиции. Но помощь с других полей не пришла.

"Динамо" прерывает серии из трех матчей Лиги Чемпионов дома и на всех полях без побед. Впервые в своей истории не проигрывает "Милану". Он на 25-ом месте, на одно ниже Топ-24, но покидает турнир с высоко поднятой головой. А "Милан" остается, заняв 13-ое место, но с поникшей головой. Ему придется играть дополнительный плей-офф в феврале, и без того забитом матчами. Но кто ж ему виноват?!