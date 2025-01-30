Лига Чемпионов
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Огненные матчи. Известны возможные соперники команд, вышедших в 1/8 финала Лиги Чемпионов
Матчи за проход далее
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известны возможные соперники команд, вышедших в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
УЕФА сформировал сетку, по которой определятся возможные соперники команд, которые пропустят стыковые матчи,
Сначала пройдёт жеребьёвка на которой сеяные команды сыграют против не сеяных. Одна пара попадёт условно на первое место, вторая – на второе место. Или наоборот.
- "Монако", "Брест", "ПСЖ" или "Бенфика" попадутся "Ливерпулю" или "Барселоне"
- "Спортинг", "Брюгге", "Аталанта" и "Боруссия Д" попадут на "Лилль" или "Астон Виллу"
- "Селтик", "Манчестер Сити", "Реал" и "Бавария" попадут на "Атлетико" или "Байер"
- "Фейеноорд", "Ювентус", "Милан" или "ПСВ" выпадут "Арсеналу" или "Интеру".
Жеребьёвка стыковых матчей пройдет в пятницу 31 января.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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30.01.2025 в 01:22
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