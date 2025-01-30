Ризнык: Как играли возле фан-сектора Боруссии Д, то я даже защитников не слышал

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык в эксклюзивном интервью UA-Футбол прокомментировал поражение "горняков" в матче восьмого тура Лиги чемпионов против "Боруссии" в Дортмунде.

“ – Сегодня Кевин прекрасно обострял с левого фланга, но вот завершения ни от него, ни от других игроков “Шахтера” не было. Почему по-вашему так?

– В целом нам удавалась игра. Где-то в первые минуты немного нервничали. Но вообще хорошо играли. Да, было мало обострений с нашей стороны. И нам нужно над этим больше работать. Потому будем это делать.

– В прошлом матче был невероятный сейв против “Бреста”. В этом поединке тоже многое спасли. Однако из-за каких ошибок пришли эти три гола?

– Из-за наших общих, нет кого-то отдельного. Ошибается вся команда, пропускает вся команда и забивает вся команда. Поэтому на своих ошибках будем учиться и двигаться дальше.

– Со стороны выглядело, что футболисты "Боруссии" часто провоцировали и играли грубо. Было ли трудно этому противостоять?

– Нет, не было, потому что нам сказали просто быть умнее и не вестись на провокации. Они желали вывести нас. И Кевина, например, был такой момент. Хорошо, что ребята отреагировали и успокоили его. И мы доиграли игру в равных составах.

Там не было нарушения, игра корпус в корпус. Но сильная игра корпус в корпус. Адееми мог сыграть легче… А Кевин такой, горячий парень, по-другому воспринял и ушел в агрессию.

– Кобель ошибся в начале второго тайма… Возможно, что-то говорили ему после матча, ведь у вас было маленькое общение после финального свистка?

– Нет. Я думаю, что в европейском чемпионате не зацикливаются на одних ошибках. Они выиграли. Поэтому эта ошибка в итоге не повлияла на результат.

– Как оцените давление трибун? И слышали ли сектор наших болельщиков?

– Именно давления не было, но была очень классная атмосфера у них на стадионе. Хочется, чтобы так в Украине было позже…

Слышал наших болельщиков, когда играл с их стороны. Но когда перешли на другую сторону, там 25 тысяч человек за спиной… Я даже защитников не слышал.

Но после игры мы их поблагодарили. Хочу еще раз их поблагодарить за это интервью. Спасибо нашим болельщикам, что пришли и болели за нас.

– Как подытожите выступления "Шахтера" в новом формате Лиги чемпионов?

– Скажу, что мы могли сыграть лучше в некоторых матчах. Это опыт; это дает нам видение, над чем мы должны работать в дальнейшем”, – сказал Ризнык.