Марино Пушич: Игроки выложились по максимуму

Тренер донецкого "Шахтёра" Марино Пушич подвёл итоги матча Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии".

По его словам, футболисты выложились по-полной во второй тайме и на "Сигнал Идуна Парк" сложно играть.

"Игроки выложились по максимуму, но мы знали, с кем имеем дело. Сюда сложно приезжать. Мы выложились по полной во втором тайме, но "Дортмунд" был хладнокровен", - сказал Пушич сайту УЕФА.

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Напомним, что "Шахтёр" уступил "Боруссии" со счётом 1:3. Украинский клуб по итогу занял 27-е место в общей таблице и вылетел из Лиги Чемпионов.