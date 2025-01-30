"Тихая мышка, не способная создать проблем". Боруссия Д – Шахтер. Обзор послематчевой немецкой прессы

Не то чтобы украинские болельщики надеялись на сенсационное попадание донецкого "Шахтера" в плей-офф раунда Лиги Чемпионов накануне этого матча, однако ощущение, что такую кризисную "Боруссию" все же можно победить, не покидало. Тем более после неплохого выступления в прошлом туре с "Брестом". Однако дортмундцы были настроены решать собственные задачи, мотивации хватало, матч дома, поэтому в итоге мы получили то, что получили.

Подаренный Кобелем гол престижа стал единственной небольшой радостью для нас в этот вечер. Команда Марино Пушича завершает свои выступления в Лиге Чемпионов этого сезона поражением в Германии. Наши немецкие коллеги смотрели эту игру достаточно расслабленными. Они ожидали победы, они получили победу своей любимой команды. Однако что именно они выделяли в этой игре и на что акцентировали внимание? Об этом мы поговорим подробнее, ведь это обзор немецкой прессы после матча между "Боруссией" и "Шахтером". Айда разбираться!

Издание Sportschau вышло с заголовком: "Искупительная победа Дортмунда, но без хэппи-энда". Под счастливым концом имелся в виду прямой выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов, этого "Боруссии" достичь не удалось, это правда. А почему искупительная? Потому что это первая победа для немецкого коллектива в 2025 году. Болельщики заждались и наконец получили положительные эмоции.

"Этого оказалось недостаточно для того, чтобы пройти в 1/8, однако достаточно, чтобы победить впервые в 2025 году. Главный герой матча - Серу Гирасси, по геройствам которого местный стадион успел соскучиться", — говорится в статье. Однако автор материала признает, что большого спортивного результата этот матч не дал: "Да, конечно дортмундцы хотели победить и должны были побеждать, вот только это не дало никакого спортивного результата, ведь команда завершила этап лиги на десятом месте. Уже в перерыве появилась новость о том, что Нико Ковач станет новым главным тренером команды, поэтому победа Майкла Тулберга в Лиге Чемпионов стала его прощальным матчем с командой".

Вот, что там написали непосредственно о самом матче: "Начало матча от дортмундцев выдалось очень медленным. Первый момент был у Александра Зубкова, тогда в игру пришлось вступать Кобелю. Первый момент у ворот Шахтера произошел только на 17-й минуте, однако он сразу же был результативным. Адееми попытался пробить и мяч рикошетом от Гирасси залетел в ворота. После нескольких неплохих сейвов от Ризныка, хозяева все же забили второй гол, снова Гирасси, на этот раз использовал выход на свидание с голкипером".

Интересно, что голкипера дортмундцев они выделяют в негативном плане даже до момента с голом Марлона: "В первом тайме Кобель делал игру неоправданно захватывающей. Было видно, что Грегор в очередной раз хотел повеселиться там, где можно просто спокойно и надежно отстоять в рамке ворот. Учитывая игру швейцарца в прошлых матчах, можно было ожидать, что и против Шахтера не обойдется без драмы. И на 5-й минуте он пошел в необязательный дриблинг, после чего Марлон выбил мяч ему из-под ног и сократил отставание".

Переходим к следующей статье, материал на сайте издания Kicker вышел с похожим заголовком и смыслом: "Дортмунд выигрывает впервые в 2025 году, но все равно не выходит в 1/8 финала". Как вы сами видите, особо настроения у журналистов этого издания не отличаются от их коллег из предыдущего примера. Они радуются первой победе команды в 2025 году, вот только тот факт, что это не помогло "Боруссии" войти в топ-8, их разочаровывает.

Авторы статьи отметили, что Марино Пушич практически не сделал никаких изменений в составе по сравнению с прошлым матчем, вышел разве что Зубков вместо Эгиналду. А что касается дортмундцев, то общие роли полузащитников были более атакующими по сравнению с последним матчем в Бундеслиге против "Вердера" и это бросалось в глаза.

"Несмотря на то, что именно Дортмунд был главным фаворитом этого матча, первый шанс создали украинцы, когда на 12-й минуте остро пробивал Зубков, спас Кобель, который на тот момент еще не успел отличиться по-особенному, однако он сделает это позже. А дальше в игру вступил Серу Гирасси, оформив дубль в первом тайме", — пишется в материале.

Также там отмечают, что на второй тайм "Боруссия" вышла уже более оборонительным и осторожным стилем, надеясь играть спокойно и по счету, однако в это вмешался Грегор Кобель, который подарил гол сопернику, а Марлон Гомес с благодарностью принял такой презент.

По поводу дончан и их игры авторы написали, что хотя хозяева поля и просели после пропущенного гола, им удалось вернуться и забить еще раз. А все почему? Как раз из-за слабости "Шахтера". Там убеждены, что если бы дортмундцам противостояла действительно сильная команда, то произошла бы очередная катастрофа с потерянными очками и лидерством в матче. Среди всех игроков дончан здесь выделили разве что Ризныка, который сыграл великолепный матч и спасал свою команду как только мог.

"Спасение для Дортмунда, но без чуда", — это уже заголовок издания Sport.de. Под чудом они подразумевают проход в 1/8, как и все вышеупомянутые источники. Конечно, так все хотели, чтобы "шмели" прошли напрямую, а не играли матчи плей-офф, но такова уж судьба.

И здесь также мы могли прочитать не самые приятные эпитеты по отношению к украинской команде: "Тулберг выбрал гораздо более атакующую схему и тактику на матч против беззубого соперника. Шахтер выглядел очень скромно и беззащитно, поэтому к перерыву преимущество в два гола от дортмундцев выглядело логично и справедливо. Да, ошибка от Кобеля частично вернула гостей в эту игру, но это снова скорее грубая ошибка от вратаря, чем что-то наработанное дончанами".

Целый раздел они посвятили Грегору Кобелю, который уже далеко не впервые за последнее время показывает неуверенную игру и поэтому его команда не чувствует уверенности в обороне. Но нас здесь больше интересуют их мысли о Шахтере, а их больше мы не увидели. Победу своей любимой команды они назвали справедливой и закономерной. В принципе, мы также, наверное, согласимся.

"Несмотря на уверенную домашнюю победу над Шахтером, Боруссия будет играть в плей-офф", — заголовок издания Spox. Думаем, что лишний раз объяснять здесь ничего не надо. Авторы этого материала также отмечают, что в 1/8 их команда не вышла, по крайней мере пока.

К сожалению, в самом материале также почти ничего об игре донецкого "Шахтера", они не хотели выделить кого-то с положительной стороны, зато отметили, что украинская команда выглядела как тихая мышка, которую лучше не трогать и она также особо не навредит: "Единственный вред, который нанесла эта мышка, стал гол Марлона после ошибки от Кобеля, на этом все".

В издании отмечают, что Дортмунд старался и выглядел сильно, однако это, наверное, скорее на фоне такого соперника. Поэтому сейчас для болельщиков этого клуба не так много причин для оптимизма. Нужно быть реалистами, возвращаться к будничным делам в Бундеслиге, восстанавливать форму и только тогда можно будет поговорить о шансах дойти до 1/8 финала.

Такими были итоги обзора немецкой прессы после матча между дортмундской "Боруссией" и донецким "Шахтером". Это был последний еврокубковый матч для "горняков" в еврокубках этого сезона. Бились и старались, но не получилось.