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Полузащитник Астон Виллы в матче Лиге Чемпионов отметился уникальным достижением

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Полузащитник Астон Виллы в матче Лиге Чемпионов отметился уникальным достижением

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Астон Виллы" в матче Лиге Чемпионов отметился уникальным достижением.

По информации Opta, Морган Роджерс - первый игрок в истории Лиги чемпионов УЕФА, забивший дважды в первые пять минут матча в турнире.

Роджерс отметился голами на третьей, пятой и 90+1 минутах матча против "Селтика".

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Напомним, что "Астон Вилла" обыграла "Селтик" со счётом 4:2. Английский клуб занял 8-е место и прошёл сразу в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В этом сезоне Морган Роджерс сыграл в 31-м матче "Астон Виллы" , в котором отметился 10 голами и 5 голевыми передачами.

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Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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