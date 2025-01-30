  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Грегор Кобель: Это была непростая игра
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Грегор Кобель: Это была непростая игра

Лига Чемпионов

Вратарь Боруссии прокомментировал матч с Шахтёром

Грегор Кобель: Это была непростая игра

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь дортмундской "Боруссии" Грегор Кобель прокомментировал матч с "Шахтёром".

По его словам, матч с "горняками" был сложным, но "шмели" показали, что могут выигрывать матчи.

"Я очень рад, что мы одержали нашу первую победу в этом году. Это была непростая игра, что делает результат ещё более удовлетворительным. Все знают, что поставлено на карту. Мы показали, что способны выигрывать матчи.

Мы продолжили играть после моей ошибки. Нам нужно убедиться, что мы сокращаем количество таких ошибок и реагируем на них. В этом отношении сегодняшний матч стал шагом в правильном направлении", - сказал Кобель.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Боруссия Д" обыграла "Шахтёр" со счётом 3:1 и прошла в стыковые матчи Лиги Чемпионов. Обзор матча смотрите на сайте.

По теме
yellow-arrow
Показали уровень. Штутгарт – ПСЖ 1:4. Видеообзор матча
yellow-arrow
Степаненко вошел в топ-3 украинцев по количеству матчей в ЛЧ
yellow-arrow
"Тихая мышка, не способная создать проблем". Боруссия Д – Шахтер. Обзор послематчевой немецкой прессы
Боруссия (Дортмунд) Шахтер (Донецк) Грегор Кобель
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости