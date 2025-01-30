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Грегор Кобель: Это была непростая игра
Вратарь Боруссии прокомментировал матч с Шахтёром
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь дортмундской "Боруссии" Грегор Кобель прокомментировал матч с "Шахтёром".
По его словам, матч с "горняками" был сложным, но "шмели" показали, что могут выигрывать матчи.
"Я очень рад, что мы одержали нашу первую победу в этом году. Это была непростая игра, что делает результат ещё более удовлетворительным. Все знают, что поставлено на карту. Мы показали, что способны выигрывать матчи.
Мы продолжили играть после моей ошибки. Нам нужно убедиться, что мы сокращаем количество таких ошибок и реагируем на них. В этом отношении сегодняшний матч стал шагом в правильном направлении", - сказал Кобель.
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"Боруссия Д" обыграла "Шахтёр" со счётом 3:1 и прошла в стыковые матчи Лиги Чемпионов. Обзор матча смотрите на сайте.
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