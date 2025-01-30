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Степаненко вошел в топ-3 украинцев по количеству матчей в ЛЧ
Красиво завершил выступления в составе горняков
shakhtar.com
Тарас Степаненко появился на поле в конце встречи против "Боруссии". Этот поединок стал для него 76-м в самом престижном еврокубке. По этому показателю он занимает теперь чистое третье место.
Топ-15 украинцев по количеству матча в Лиге чемпионов
- Андрей Шевченко – 100;
- Александр Шовковский – 77;
- Тарас Степаненко – 76;
- Ярослав Ракицкий – 75;
- Андрей Пятов – 72;
- Олег Лужный – 50;
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- Александр Кучер – 45;
- Олег Блохин, Сергей Ребров – 43;
- Владислав Ващук, Николай Матвиенко – 42;
- Александр Головко, Андрей Несмачный – 40;
- Александр Зинченко – 38;
- Олег Гусев – 36.
Тарас дебютировал в турнире в сезоне 2010/11.
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Источник:World Football
Опубликовал: Александр Симченко
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