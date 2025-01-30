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Степаненко вошел в топ-3 украинцев по количеству матчей в ЛЧ

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Красиво завершил выступления в составе горняков

Степаненко вошел в топ-3 украинцев по количеству матчей в ЛЧ

shakhtar.com

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Тарас Степаненко появился на поле в конце встречи против "Боруссии". Этот поединок стал для него 76-м в самом престижном еврокубке. По этому показателю он занимает теперь чистое третье место.

Топ-15 украинцев по количеству матча в Лиге чемпионов

  • Андрей Шевченко – 100;
  • Александр Шовковский – 77;
  • Тарас Степаненко – 76;
  • Ярослав Ракицкий – 75;
  • Андрей Пятов – 72;
  • Олег Лужный – 50;
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  • Александр Кучер – 45;
  • Олег Блохин, Сергей Ребров – 43;
  • Владислав Ващук, Николай Матвиенко – 42;
  • Александр Головко, Андрей Несмачный – 40;
  • Александр Зинченко – 38;
  • Олег Гусев – 36.

Тарас дебютировал в турнире в сезоне 2010/11.

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Источник:
World Football
Опубликовал: Александр Симченко
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