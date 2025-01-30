Степаненко вошел в топ-3 украинцев по количеству матчей в ЛЧ

Тарас Степаненко появился на поле в конце встречи против "Боруссии". Этот поединок стал для него 76-м в самом престижном еврокубке. По этому показателю он занимает теперь чистое третье место.

Топ-15 украинцев по количеству матча в Лиге чемпионов

Андрей Шевченко – 100;

– 100; Александр Шовковский – 77;

– 77; Тарас Степаненко – 76;

– 76; Ярослав Ракицкий – 75;

– 75; Андрей Пятов – 72;

– 72; Олег Лужный – 50;

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Александр Кучер – 45;

– 45; Олег Блохин, Сергей Ребров – 43;

– 43; Владислав Ващук, Николай Матвиенко – 42;

– 42; Александр Головко, Андрей Несмачный – 40;

– 40; Александр Зинченко – 38;

– 38; Олег Гусев – 36.

Тарас дебютировал в турнире в сезоне 2010/11.