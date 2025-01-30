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Впервые с 1992 года. Полузащитник Ливерпуля стал самым молодым дебютантом клуба в еврокубках

Лига Чемпионов

Он перспективный футболист

Впервые с 1992 года. Полузащитник Ливерпуля стал самым молодым дебютантом клуба в еврокубках

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Ливерпуля" стал самым молодым дебютантом клуба в еврокубках.

Трей Ньони дебютировал в Лиге Чемпионов в матче против "ПСВ" в возрасте 17 лет и 7 месяцев. Он опередил Фила Чарнока, который дебютировал в 1992 году в возрасте 17 лет, 7 месяцев и 2 дня.

Также позади Ньони остались Майкл Оуэн (17 лет и 9 месяцев), Бен Доак (17 лет, 10 месяцев и 10 дней) и Стефан Байчетич (17 лет, 10 месяцев и 22 дня).

Полузащитник в матче против "ПСВ" отыграл 30 минут.

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Напомним, "Ливерпуль" уступил "ПСВ" со счётом 2:3. Английский клуб занял первое место в таблице Лиги, "ПСВ" поднялся на 14-ю строчку.

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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