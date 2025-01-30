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Коди Гакпо: Это был особенный вечер для меня

Лига Чемпионов

Нападающий Ливерпуля рассказал о впечатлениях после матча

Коди Гакпо: Это был особенный вечер для меня

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо рассказал о впечатлениях после матча с "ПСВ".

По его словам, команда боролась, даже когда осталась вдесятером.

"Я очень благодарен за поддержку, которую получил здесь; я никогда этого не забуду. Это был особенный вечер для меня. К сожалению, в итоге мы не одержали победу.

Но мы упорно боролись, и даже когда нас осталось десять человек, у нас были хорошие моменты", - сказал Гакпо.

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"Ливерпуль" проиграл "ПСВ" со счётом 2:3. Коди Гакпо отыграл 51 минуту и был заменён на Тайлера Мортона. Когда нидерландский нападающий покидал поле, стадион ему аплодировал, поскольку он воспитанник "ПСВ".

К слову, Гакпо забил гол с пенальти и не праздновал из-за уважения к клубу.

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Ливерпуль Коди Гакпо
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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