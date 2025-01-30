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Бергамаскам придется играть в 1/16 финала. Барселона – Аталанта 2:2. Обзор матча
Оробичи боролись за победу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
До перерыва гости могли выйти вперед, но взятие ворот отменили. В первом тайме команды создавали мало моментов, а каталонцы могли похвастаться только уверенным контролем (71%). Во второй половине встречи "сине-гранатовые" активизировались, но и "королева провинциалов" ответственно отнеслась к своим редким острым эпизодам.
Подопечные Флика финишировали в таблице вторыми (19 очков). "Ла деа" – девятая (15 баллов), поэтому будет играть в стыковых поединках.
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Смотрите обзор матча 8 тура Лиги чемпионов
Барселона. Эстадио Олимпико, 42 728 зрителей
Голы: Ямаль, 47, Араухо, 72 – Эдерсон, 67, Пашалич, 79
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